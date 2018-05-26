Trong ngôi nhà vách gỗ, trống trước hở sau được dựng trên lưng chừng núi, chị Cao Thị Thơm (36 tuổi, ngụ thôn Đạm Thủy 2, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) với dáng người gầy gò, da ngăm đen, ngồi trước hiên nhà, cùng con trai bóc ngô. Mới lần đầu gặp, chúng tôi không khỏi giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt dị dạng của chị chằng chịt những vết sẹo lồi lõm, dài, kéo xếch đôi mắt, tùa lại, sập mí. Cái miệng, mũi chị méo xệch sang một bên.

Năm 19 tuổi, một lần chị cùng một người bạn gái trong làng chở nhau đi chơi bằng xe đạp, khi đang xuống dốc thì chiếc xe bất ngờ đứt phanh, mất lái, đâm thẳng vào cột mốc bên đường. Cả xe lẫn người ngã nhào xuống đất. Khuôn mặt chị Thơm bị va đập mạnh vào cột mốc nên bị thương rất nặng, gãy xương quai hàm, gãy sống mũi. Người bạn may mắn hơn chỉ bị thương nhẹ.

Rót chén nước mời khách, chị Thơm thở dài kể về biến cố của cuộc đời mình bằng giọng nói ồm ồm, ngọng nghịu. Sinh ra, chị cũng bình thường, khỏe mạnh và xinh xắn như những đứa trẻ khác. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng chị cũng được gia đình tạo điều kiện để ăn học. Ước mơ về một tương lai xán lạn đang phía trước thì vụ tai nạn xảy ra, mọi thứ bị đảo lộn hoàn toàn.

Sau một tháng điều trị tại bệnh viện, chị trở về nhà, sợ hãi, đau đớn khi không còn nhận ra mình khi nhìn vào gương. Bà con thôn xóm tỏ ra thương cảm khi một cô gái vốn được tiếng xinh xắn lại trở nên xấu xí sau vụ tai nạn. Nhiều đứa trẻ con nhìn thấy chị thì khóc thét lên, ôm ghì lấy người thân vì sợ hãi.

"Ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời thì tôi lại gặp nạn. Ngay cả tôi còn có cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy mình trong gương huống gì người khác. Mọi giấc mơ, hoài bão khép lại, cuộc sống của tôi thay đổi. Từ một thôn nữ hồn nhiên, hay nói, hay cười, tôi sống khép mình, tự ti, mặc cảm.

Đã không ít lần tôi tìm đến thuốc ngủ để giải thoát cho mình nhưng đều bị người thân phát hiện", chị Thơm kể trong tiếng thở dài.

Chị Thơm bên con trai của mình - Ảnh: Hoàng Cát

Sau hơn một năm sống khép mình, chị quyết định rời nhà vào miền Nam mong có thể kiếm được việc gì đó để nuôi sống bản thân, tìm quên nỗi đau số phận. Thế nhưng, đi đến đâu chị cũng bị từ chối vì khuôn mặt không hài hòa của chị. May mắn là sau đó, chị gặp được một người tốt. Biết được hoàn cảnh của chị, người này xin cho chị vào làm việc tại một trung tâm bảo trợ, chăm sóc người già và trẻ mồ côi.

"Tôi trở thành gái quá lứa lỡ thì cũng vì khuôn mặt khó nhìn. Thế nhưng, khát khao làm mẹ vẫn luôn cháy bỏng. Tôi quyết định kiếm một đứa con. Ngày biết tin mình mang thai, tôi khăn gói trở về quê nương nhờ bố mẹ già", chị Thơm chia sẻ tiếp.

Bé Cao Thế Minh (4 tuổi, con trai chị Thơm) chào đời trong hoàn cảnh như thế, không có cha, mang họ mẹ, lớn lên trong tình thương yêu của mẹ và ông bà ngoại.

Khát vọng tìm lại khuôn mặt

Hoàn cảnh gia đình thuần nông nghèo khó, thu nhập trông chờ vào 2 sào ruộng. Cha mẹ cũng già yếu, lại thường xuyên ốm đau, bệnh tật. Chị Thơm là lao động chính trong nhà nhưng cũng chỉ biết quanh quẩn với ruộng đồng, mò cua, bắt ốc cải thiện bữa ăn qua ngày. Cũng vì nghèo khó nên khát khao tìm lại khuôn mặt của mình ấp ủ đã hàng chục năm vẫn chưa thực hiện được.

Chị Thơm ước có thể tìm lại khuôn mặt của mình - Ảnh: Hoàng Cát

"Vừa rồi, tôi rất vui mừng khi nhận được tin có đoàn bác sỹ ở Mỹ về Việt Nam. Họ đã nhận lời thăm khám, phẫu thuật khuôn mặt cho tôi tại bệnh viện Răng hàm mặt TP Hồ Chí Minh vào ngày 8/6 sắp tới. Thế nhưng, hoàn cảnh tôi thế này chắc không có cơ hội đi đâu. Giờ cơm còn chạy ăn từng bữa thì tôi biết lấy đâu tiền để chữa trị", ngước khuôn mặt đẫm lệ nhìn con trai, chị Thơm đau đớn chia sẻ.