Nghi ngờ anh Huệ chém đứt đuôi bò nhà mình nên khi gặp nhau ngoài suối vắng, Hòa dùng gậy và đá đánh nạn nhân tử vong rồi bỏ đi.

Ngày 30/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với Lữ Văn Hòa (SN 1985, trú xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, Nghệ An). Nạn nhân là anh Vi Văn Huệ (SN 1985) trú cùng xã.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, tối ngày 25/8/2017, Hòa đi bắt nhái thì gặp anh Huệ đi bộ theo hướng ngược lại ở ngoài suối vắng.

Do bố của Hòa và anh Huệ có xích mích từ trước nên Hòa nghi ngờ anh Huệ là người chém đứt đuôi bò của gia đình. Hòa dùng khúc gậy gỗ đánh mạnh vào đầu anh Huệ khiến anh này gục xuống đất. Chưa dừng lại, Hòa nhặt hòn đá bên suối đánh liên tiếp vào đầu anh Huệ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ rồi tiếp tục đi bắt nhái.

Phát hiện thi thể của anh Huệ, người dân liền báo công an. Biết không thể che giấu được hành vi phạm tội của mình, sáng ngày 29/8, Lữ Văn Hòa đến Công an huyện Quỳ Châu xin đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lữ Văn Hòa tù chung thân, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 130 triệu đồng. Ngoài ra bị cáo phải có trách nhiệm cấp dưỡng cho mẹ đẻ của anh Huệ mỗi tháng 300 nghìn đồng.

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