Hé lộ nguyên nhân gã xe ôm đoạt mạng thai phụ bằng hàng chục nhát dao

Sau khi dụ nạn nhân về nhà trọ của mình, Nguyễn Trọng Nghĩa dùng dao bầu đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ và ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hôm nay (18/6), Đại tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, nghi phạm Nguyễn Trọng Nghĩa (53 tuổi, trú tại số 97B đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) đã đến cơ quan điều tra đầu thú.

Căn gác xép bị niêm phong - Ảnh: Internet

Nghĩa là kẻ đã sát hại chị N.T.T.H. (42 tuổi, ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai). Tại thời điểm xảy ra vụ việc, chị H. đang mang thai 4 tháng.

Khi trình diện tại cơ quan công an, nghi phạm hoàn toàn tỉnh táo và đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nghi phạm khai nhận có quan hệ tình cảm với chị H. khoảng gần chục năm nay. Năm 2017, cả hai xảy ra mâu thuẫn tình cảm nên chị H. bỏ đi, hơn 1 năm nay không liên lạc gì. Nghĩa đã gọi điện nhiều lần nhưng không liên lạc được, đồng thời đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không có tung tích gì.

Gần đây, sau khi tìm thấy chị H., Nghĩa nảy sinh ý đồ sát hại người tình vì ghen tuông.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Tối 16/6, nghi phạm dụ chị H. đến nhà trọ của mình rồi dùng dao bầu đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ và ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Nghĩa bình tĩnh đến báo với tổ trưởng tổ dân phố rồi ra trụ sở Công an phường Hoàng Văn Thụ đầu thú.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Trọng Nghĩa đã có gia đình và có một con nhưng sống ly thân với vợ. Còn nạn nhân cũng có gia đình và 2 con, hiện đã ly hôn. Nghĩa làm nghề xe ôm, còn chị H. bán trái cây kiếm sống.

Công an quận Hoàng Mai thông tin thêm, nghi phạm từng có 5 tiền án, 2 tiền sự về các tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

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