Bị tố đánh con riêng của chồng, hành động đầu tiên của mẹ kế khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

Xã hội 18/06/2018 15:28

Sau khi bị “ném đá” vì hành vi đánh đập con riêng của chồng, thay vì lên tiếng xin lỗi hay chăm lo sức khỏe đứa trẻ thì người mẹ kế lại yêu cầu người đăng tải gỡ bỏ đoạn clip.

Trao đổi với chúng tôi, M.T. (người đăng tải đoạn clip tố cáo mẹ kế đánh đập con riêng của chồng trên trang cá nhân) chia sẻ, sau khi đăng đoạn clip đó lên mạng xã hội không lâu thì mẹ kế của em P.Đ.T có đến tìm, yêu cầu gỡ bài viết. Người này nói với M.T. rằng nguyên nhân bà đánh con riêng của chồng là vì bé này nói năng không lễ phép với mình. Nếu M.T. không đồng ý, bà sẽ tìm người hack Facebook để xóa bài. 

Bị tố đánh con riêng của chồng, hành động đầu tiên của mẹ kế khiến cộng đồng mạng phẫn nộ - Ảnh 1

Bị tố đánh con riêng của chồng, hành động đầu tiên của mẹ kế khiến cộng đồng mạng phẫn nộ - Ảnh 2
Vết thương trên người bé T. do mẹ kế gây ra - Ảnh: Facebook

Tuy nhiên, T. không đồng ý vì cho rằng mình chỉ nói lên sự thật chứ không hề làm gì sai trái. Sau đó, người phụ nữ này còn nhờ một số người khác tác động đến T. để gỡ bài nhưng không được. Quan điểm của T. là: “Cây ngay không sợ chết đứng. Khi nào người này còn chưa chịu thừa nhận lỗi lầm của mình thì chừng đó em vẫn sẽ cứng”.

Bị tố đánh con riêng của chồng, hành động đầu tiên của mẹ kế khiến cộng đồng mạng phẫn nộ - Ảnh 3
T. bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

T. kể thêm, ban đầu khi người nhà nhờ quay clip, đăng lên mạng thì T. không đồng ý vì cho rằng nên lắng nghe sự việc từ hai phía. Thế nhưng sau khi chứng kiến người mẹ kế có những hành động, lời lẽ không đúng mực trong bệnh viện, T. quyết định đăng clip này lên mạng xã hội.

Như thông tin trước đó đã đưa, nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh bé trai bị thương nặng vì bị mẹ kế bạo hành dã man. Được biết, bé trai hiện đang học lớp 6, mồ côi mẹ từ 12 năm trước. Cách đây 3 năm, cha em đi thêm bước nữa với một giáo viên tiểu học. Từ đó đến nay, em đã nhiều lần bị mẹ kế hành hạ nhưng không dám kể với bất kỳ ai. Lần này, vì vết thương quá nặng nên gia đình quyết định đưa em T. đi bệnh viện khám và công bố sự việc lên mạng xã hội với hy vọng đòi lại công bằng cho bé.

Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra sự việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin về vụ việc.

Bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành dã man: Mồ côi từ nhỏ, bị đánh nhiều lần nhưng không dám lên tiếng

Bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành dã man: Mồ côi từ nhỏ, bị đánh nhiều lần nhưng không dám lên tiếng

Không rõ vì nguyên nhân gì mà bé trai thường xuyên bị mẹ kế đánh đập dã man. Bà ta không chỉ dùng gậy mà còn ấn đầu bé vào tường để đánh.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo hành trẻ em đánh con chồng mẹ kế đánh con chồng

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 11 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày