Sau khi bị “ném đá” vì hành vi đánh đập con riêng của chồng, thay vì lên tiếng xin lỗi hay chăm lo sức khỏe đứa trẻ thì người mẹ kế lại yêu cầu người đăng tải gỡ bỏ đoạn clip.

Trao đổi với chúng tôi, M.T. (người đăng tải đoạn clip tố cáo mẹ kế đánh đập con riêng của chồng trên trang cá nhân) chia sẻ, sau khi đăng đoạn clip đó lên mạng xã hội không lâu thì mẹ kế của em P.Đ.T có đến tìm, yêu cầu gỡ bài viết. Người này nói với M.T. rằng nguyên nhân bà đánh con riêng của chồng là vì bé này nói năng không lễ phép với mình. Nếu M.T. không đồng ý, bà sẽ tìm người hack Facebook để xóa bài.

Vết thương trên người bé T. do mẹ kế gây ra - Ảnh: Facebook Tuy nhiên, T. không đồng ý vì cho rằng mình chỉ nói lên sự thật chứ không hề làm gì sai trái. Sau đó, người phụ nữ này còn nhờ một số người khác tác động đến T. để gỡ bài nhưng không được. Quan điểm của T. là: “Cây ngay không sợ chết đứng. Khi nào người này còn chưa chịu thừa nhận lỗi lầm của mình thì chừng đó em vẫn sẽ cứng”. T. bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình T. kể thêm, ban đầu khi người nhà nhờ quay clip, đăng lên mạng thì T. không đồng ý vì cho rằng nên lắng nghe sự việc từ hai phía. Thế nhưng sau khi chứng kiến người mẹ kế có những hành động, lời lẽ không đúng mực trong bệnh viện, T. quyết định đăng clip này lên mạng xã hội.

Như thông tin trước đó đã đưa, nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh bé trai bị thương nặng vì bị mẹ kế bạo hành dã man. Được biết, bé trai hiện đang học lớp 6, mồ côi mẹ từ 12 năm trước. Cách đây 3 năm, cha em đi thêm bước nữa với một giáo viên tiểu học. Từ đó đến nay, em đã nhiều lần bị mẹ kế hành hạ nhưng không dám kể với bất kỳ ai. Lần này, vì vết thương quá nặng nên gia đình quyết định đưa em T. đi bệnh viện khám và công bố sự việc lên mạng xã hội với hy vọng đòi lại công bằng cho bé. Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra sự việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin về vụ việc.

Bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành dã man: Mồ côi từ nhỏ, bị đánh nhiều lần nhưng không dám lên tiếng Không rõ vì nguyên nhân gì mà bé trai thường xuyên bị mẹ kế đánh đập dã man. Bà ta không chỉ dùng gậy mà còn ấn đầu bé vào tường để đánh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-to-danh-con-rieng-cua-chong-hanh-dong-dau-tien-cua-me-ke-khien-cong-dong-mang-phan-no-287042.html