Bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành dã man: Mồ côi từ nhỏ, bị đánh nhiều lần nhưng không dám lên tiếng

Xã hội 18/06/2018 08:00

Không rõ vì nguyên nhân gì mà bé trai thường xuyên bị mẹ kế đánh đập dã man. Bà ta không chỉ dùng gậy mà còn ấn đầu bé vào tường để đánh.

Mới đây, tài khoản Facebook có tên T.M đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một bé trai bị thương khắp người. T.M cho biết, người hành hạ bé ra nông nỗi đó chính là mẹ kế của em.

T.M viết: “Dì ghẻ đánh con chồng

Em trai: H. Đ.T

Mẹ ruột của em đã mất cách đây 12 năm và bố đã lấy người mới cách đây 3 năm.

Hiện tại bé đang là học sinh lớp 6 trường THCS Thái Sơn.

Theo em và tất cả người nhà của em kể lại, vào lúc 8 giờ sáng nay (17/6) thì em đã bị dì ghẻ của em đóng cửa nhà lại và đánh đập dã man. Đánh vào giữa mặt em, chấn đầu vào tường nhà và cầm gậy đánh dưới chân. Em đã ngã nằm bệt ở nhà không thể đứng lên nhưng vẫn bắt và lôi bé đứng dậy để đánh tiếp. Hiện tại bé đang thấy đau đầu, chóng mặt và đã được ông nội và dì, mợ, bác... đưa lên bệnh viện đa khoa Đô Lương để nhập viện!

Theo bé kể lại thì đây không phải là lần đầu em bị dì ghẻ đánh mà đã có rất nhiều lần nhưng em không dám nói với ai cả.

Nhưng điều đáng tiếc hơn, người đánh đập em là một cô giáo của một trường tiểu học ở trong huyện Đô Lương.

Bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành dã man: Mồ côi từ nhỏ, bị đánh nhiều lần nhưng không dám lên tiếng - Ảnh 1

Bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành dã man: Mồ côi từ nhỏ, bị đánh nhiều lần nhưng không dám lên tiếng - Ảnh 2
Hình ảnh vết thương của bé T. được T.M chia sẻ - Ảnh: Facebook

Người nhà của bé đã nhờ mình chụp lại, quay video đăng lên đây để được nhờ cư dân mạng xã hội chia sẻ để sớm được cơ quan chức năng vào việc giải quyết”.

Những hình ảnh về thương tích của bé T. đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Ngoài việc lên án người mẹ kế, họ mong chính quyền sẽ vào cuộc điều tra, đòi lại công bằng cho bé.

“Thương con quá, mồ côi từ bé vậy mà giờ còn bị mẹ kế đánh đập như vậy. Mong cơ quan điều tra sẽ vào cuộc để giúp em thoát khỏi cuộc sống đau khổ này”, L.A nói.

“Người phụ nữ này sai một thì ba của bé sai 10 vì đã để cho người vợ có cơ hội hành hạ con của mình”, X.H trách móc.

Tuy nhiên, có một số người cho rằng trẻ em thường nghịch ngợm, người mẹ kế đánh như thế cũng không có gì quá đáng, mọi người đừng quá nghiêm trọng hóa vấn đề.

"Con nít mà nó lì thì cũng điên máu lắm ý! Cô giáo hơi nóng tính rồi. Chuyện này cũng là chuyện trong gia đình hà cớ gì mà đăng lên mạng xã hội thế này. Chẳng giải quyết được vấn đề gì chỉ làm cho mâu thuẫn càng ngày càng đi xa hơn thôi", H.M bình luận.

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Từ khóa:   bạo hành trẻ em đánh con chồng

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