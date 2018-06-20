Sau khi sự việc bị phát giác, gia đình thanh niên này đến gặp gia đình bị hại và đền bù 1 triệu đồng để 'bồi dưỡng".

Hôm nay (20/6), lãnh đạo Công an huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan công an đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đăng Thảo (22 tuổi, trú thôn 5, xã Ea Rốk, huyện Ea Súp) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Đối tượng chỉ nơi hiếp dâm cháu bé 8 tuổi - Ảnh: Dân Việt

Theo điều tra ban đầu, chiều 10/6, Thảo sang nhà hàng xóm để xin kéo điện về dùng chung. Tuy nhiên khi Thảo sang thì không có người lớn nào ở nhà, chỉ có một bé gái 8 tuổi và một bé trai gần 2 tuổi đang chơi với nhau. Thấy vậy, Thảo nảy sinh dục vọng, bế bé gái lên võng sờ soạng vùng nhạy cảm. Bị cháu bé la hét phản kháng, Thảo đã lấy điện thoại của mình cho cháu bé chơi sau đó bế lên giường để thực hiện hành vi đồi bại.

Một lúc sau, mẹ cháu bé đi về thì phát hiện con gái mình đang khóc còn Thảo vẫn nằm trên giường. Bị mẹ cháu bé gặng hỏi và dọa báo công an, Thảo thừa nhận hành vi đồi bại của mình.

Biết sự việc, gia đình Thảo đã đến xin lỗi gia đình bị hại và đưa 1 triệu đồng cho cháu bé "bồi dưỡng", đồng thời hứa sẽ bồi thường thêm 50 triệu nữa để cha mẹ nạn nhân không báo công an. Gia đình cháu bé chấp nhận điều kiện và hai bên đã viết giấy giao hẹn bồi thường.

Ngày 18/6, gia đình cháu bé 8 tuổi đã mang giấy giao hẹn bồi thường đến nhờ anh Lê Đình Dũng (công an viên thôn 5, xã Ea Rốk) làm chứng và ký xác nhận. Tuy nhiên, nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, anh Dũng đã báo cáo lên cấp trên xử lý.

Ngay sau đó, Công an huyện Ea Súp đã vào cuộc điều tra và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Đăng Thảo để điều tra làm rõ vụ việc.

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