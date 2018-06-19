Vì bận việc, người cha gửi con nhờ bạn trông giùm. Tuy nhiên, hai ngày trước sinh nhật, bé H. (4 tuổi) bất ngờ tử vong với nhiều vết thương trên người.

Chiều nay (19/ 6), Cơ quan điều tra Công an thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) xác nhận đang tạm giữ đối tượng N.P.P.L (sinh năm 1989, ngụ tại phường 3, thành phố Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ cái chết của bé N.T.H.

Bé gái tử vong trước sinh nhật chỉ 2 ngày - Ảnh: Internet

Cách đây khoảng 10 ngày, anh N.H.D (sinh năm 1988, cha ruột bé N.T.H, ngụ phường 2, thành phố Vĩnh Long) đón con gái từ nhà ngoại ở Cà Mau lên Vĩnh Long để chuẩn bị đón sinh nhật bé.

Vì bận công việc nên anh đã gửi con cho bạn mình là L. chăm sóc hộ. Tuy nhiên, đến ngày 16/6 vừa qua, anh D. nhận được tin báo con gái nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng bé không qua khỏi.

Theo chia sẻ của người nhà nạn nhân, khi hay tin bé nhập viện, họ đến nơi thì phát hiện trên người bé có nhiều vết thương. Đặc biệt là phần đầu có vết thương khá nặng.

Người nhà còn cho biết thêm, cách đây hai năm, cha mẹ bé H. đã ly hôn. Sau đó, bé được nhà ngoại ở phường 5, thành phố Cà Mau đón về chăm sóc.

Sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng ngay lập tức vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.

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