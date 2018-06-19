Tại cơ quan điều tra, bà S. thừa nhận đã đánh con trai riêng của chồng vì bé có lời lẽ quá đáng khi khách đến nhà.

Hôm nay (19/6), trong cuộc trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Quang Bằng, Trưởng Công an xã Thái Sơn, huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) cho biết cơ quan này đang điều tra, làm rõ sự việc bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành.

Vết thương trên người bé T. do bị mẹ kế đánh - Ảnh: Facebook

Ông Bằng cho biết thêm, khi nhận được thông tin vụ việc, phía cơ quan chức năng đã triệu tập bà T.T.S (mẹ kế của bé H.Đ.T) để phối hợp điều tra. Tại đây, bà S. khai vào ngày 17/6, bé T. có lời lẽ hỗn hào với khách. Mặc dù bà nhắc nhở nhưng bé chẳng những không nghe lời mà còn có thái độ thách thức. Tức giận nên bà “lỡ tát vào má” khiến bé đập đầu vào tường.

Bà cũng thừa nhận hành vi của mình là sai tuy nhiên vì lúc đó không kìm nén được cảm xúc nên đánh cháu hơi mạnh.

Bà S. khai chỉ lỡ tay đánh bé T. bị thương - Ảnh: Facebook

Cũng trong ngày hôm nay, ba của bé T. được cơ quan chức năng mời lên phối hợp điều tra, làm rõ những thông tin xung quanh vụ việc. Hiện tại, sức khỏe bé T. đã hồi phục nhưng tinh thần vẫn chưa ổn định nên phải tiếp tục ở lại bệnh viện theo dõi.

Như thông tin trước đó đã đưa, cách đây hai ngày trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh bé trai bị thương khắp người do bị mẹ kế tát, dùng gậy đánh, đập đầu vào tường. Được biết, T. hiện đang học lớp 6, mẹ em đã qua đời vào 12 năm trước. Cách đây 3 năm, ba em đã tái hôn với bà S.

Sau khi phát hiện T. bị đánh đập, người nhà đã đưa em vào bệnh viện khám. Ngoài việc nhờ người chia sẻ sự việc lên Facebook, gia đình cũng trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin vụ việc.

Bị tố đánh con riêng của chồng, hành động đầu tiên của mẹ kế khiến cộng đồng mạng phẫn nộ Sau khi bị “ném đá” vì hành vi đánh đập con riêng của chồng, thay vì lên tiếng xin lỗi hay chăm lo sức khỏe đứa trẻ thì người mẹ kế lại yêu cầu người đăng tải gỡ bỏ đoạn clip.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-ke-nghi-bao-hanh-con-rieng-cua-chong-lo-tat-vao-ma-khien-chau-dap-dau-vao-tuong-287167.html