Nam thanh niên đưa bé gái 10 tuổi vào nhà nghỉ 'tâm sự' rồi cho uống thuốc tránh thai khẩn cấp

Nam thanh niên kết bạn với bé gái qua Zalo, sau đó rủ đi nhà nghỉ thì bị gia đình nạn nhân bắt quả tang.

Hôm nay (27/6), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Ngọc Quốc (29 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Nam thanh niên rủ bé gái 10 tuổi vào nhà nghỉ "tâm sự" bị bắt giữ

Quốc là công nhân tại một công ty đóng trên địa bàn quận Bình Tân. Đáng nói, đối tượng đang chuẩn bị cưới vợ. Trong lúc rảnh rỗi, Quốc lên mạng xã hội zalo kết bạn với một bé gái 10 tuổi tên H.

Sắp cưới vợ, Huỳnh Ngọc Quốc lên mạng kết bạn với bé gái 10 tuổi rồi dụ dỗ đi nhà nghỉ - Ảnh: Người Lao Động

Sau khi kết bạn làm quen, Quốc và bé H. thường xuyên nhắn tin qua lại, thậm chí xưng hô với nhau là vợ chồng. Được một thời gian, Quốc rủ "người yêu nhí" đi nhà nghỉ.

Ngày 6/6 và 12/6, Quốc đưa bé H. vào một nhà nghỉ ở Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân). Tại đây, đối tượng đã thực hiện hành vi giao cấu với bé gái.

Ngày 12/6, sau khi vào nhà nghỉ, Quốc đưa cho H. một vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp và kêu H. uống. Tuy nhiên, khi về nhà, bé gái sơ suất để người nhà phát hiện thuốc tránh thai.

Gặng hỏi mãi, H. mới kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình nghe. Đến ngày 21/6, Quốc tiếp tục nhắn tin và hẹn H. đi nhà nghỉ. Lần này, gia đình bé gái theo dõi, bắt quả tang tại trận sau đó báo công an.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Yêu râu xanh bị HIV xâm hại bé gái 11 tuổi đến tòa bằng xe cứu thương, được khiêng vào phòng xét xử Vũ Văn Hùng bị nhiễm HIV giai đoạn cuối và thường lấy lý do sức khỏe không đảm bảo nên lực lượng chức năng đã điều động xe cứu thương phục vụ việc áp tải. Các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ cũng được trang bị khẩu trang và găng tay dày.

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