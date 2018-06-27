Do bị cáo không chịu đến tòa theo giấy triệu tập, Hội đồng xét xử (HĐXX) quyết định áp giải Vũ Văn Hùng đến tòa. Hàng chục cảnh sát hỗ trợ tư pháp, nhân viên y tế cùng lực lượng công an địa phương đã có mặt tại nhà riêng của bị cáo này để thực hiện thủ tục áp giải.

Hôm nay (27/6), TAND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Văn Hùng (54 tuổi, ngụ xã Trường Yên) về tội Dâm ô trẻ em. Đáng nói, Hùng nghiện nặng, mang trong mình căn bệnh HIV khiến dư luận xã hội vô cùng phẫn nộ. Trong khi đó, nạn nhân lại có hoàn cảnh vô cùng đáng thương.

Đến 9 giờ sáng nay, bị cáo Hùng đã được đưa tới tòa. Lực lượng chức năng phải khiêng đối tượng vào phòng xử trước sự chứng kiến của rất nhiều người dân.

Vũ Văn Hùng bị nhiễm HIV giai đoạn cuối và thường lấy lý do sức khỏe không đảm bảo nên lực lượng chức năng đã điều động xe cứu thương phục vụ việc áp tải. Các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ cũng được trang bị khẩu trang và găng tay dày.

Do phiên tòa xử kín nên chỉ những người thuộc diện bị triệu tập mới được tham gia. Rất nhiều người đứng từ phía ngoài để ngóng vào trong, theo dõi diễn biến phiên tòa.

Bị cáo được đưa đến đến tòa bằng cáng... - Ảnh: Pháp luật TPHCM

...rồi được khênh vào phòng xét xử - Ảnh: Pháp luật TPHCM

Nhiều người dân đến theo dõi diễn biến phiên tòa - Ảnh: Pháp luật TPHCM

Theo cáo trạng, Vũ Văn Hùng là hàng xóm sát cạnh nhà chị Nguyễn Thị N. Khoảng 17 giờ 30 ngày 30/4/2017, Hùng sang chơi và rủ hai con gái của chị N. là cháu T. (14 tuổi) và cháu Ng. (11 tuổi) sang nhà ăn mỳ tôm.

Ngay khi sang, cháu Ng. bị Hùng khống chế, đè ra giường, lột quần và thực hiện hành vi dâm ô. Sự việc chỉ dừng lại khi bị cháu T. nhìn thấy và hét lên.

Nghe hai con gái kể lại vụ việc, chị N. đã báo công an yêu cầu xử lý theo pháp luật.

Chị N. đau đớn tột cùng khi con gái bị đối tượng nhiễm HIV giai đoạn cuối xâm hại - Ảnh: PNVN

Kết quả giám định pháp y cho thấy màng trinh cháu Ng. chưa bị rách nhưng xung huyết gốc màng trinh. May mắn hơn cả là kết quả xét nghiệm cho thấy nạn nhân chưa bị nhiễm HIV.

Theo lãnh đạo xã, nhà cháu bé bị xâm hại thuộc diện nghèo nhất nhì xã Trường Yên. Gia đình gôm 5 người, chồng chị N. bị bệnh thần kinh, hai trong số ba con bị chậm phát triển. Một mình chị N. chèo thuyền chở khách tại khu du lịch Tràng An để nuôi cả nhà. Để có chỗ "chui ra chui vào", cả nhà 5 người phải ở nhờ hàng xóm trong căn nhà cấp bốn tồi tàn, dột nát.