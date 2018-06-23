Được người thân đưa đi chơi ở bể bơi của siêu thị, bé trai sắp vào lớp 1 bất ngờ bị đuối nước tử vong.

Vụ việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 18 giờ hôm qua (22/6) tại siêu thị Lanchi Mart (xã Hoành Sơn, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định).

Khu vực xảy ra tai nạn đau lòng - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, những người có mặt tại hồ bơi phát hiện một bé trai 6 tuổi có dấu hiệu bị đuối nước. Mọi người nhanh chóng lại gần ứng cứu, đưa cháu bé lên bờ.

Sau khi tai nạn xảy ra, mọi người vô cùng hoang mang vì mỗi ngày có rất nhiều trẻ em đến đây để bơi lội - Ảnh: Internet

Mặc dù nhân viên bể bơi đã cố gắng cấp cứu và đưa bé đi bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Được biết, sắp tới, bé sẽ bắt đầu học lớp 1. Bể bơi tại siêu thị cũng chỉ vừa khai trương được hơn 1 tháng thì xảy ra tai nạn.

Sáng nay (23/6), trao đổi với một số cơ quan báo chí, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy xác nhận tại địa bàn có xảy ra vụ việc trên. Hiện tại cơ quan chức năng đang phối hợp cùng Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi (Lanchi Mart) điều tra và làm rõ vụ việc.

Hiện tại vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Câu chuyện thương tâm này là bài học dành cho các bậc cha mẹ khi đưa con đến những khu vui chơi. Trẻ em rất hiếu động nên khi đưa con đi bơi, ngoài việc trang bị áo phao, phụ huynh phải luôn chú ý quan sát để tránh những sự việc đau lòng tương tự.

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