Sau khi bị rơi xuống nước, phải hơn 10 tiếng đồng hồ thi thể em Lương mới được tìm thấy dưới lòng sông.

Hôm nay (21/5), ông Trần Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) cho biết cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể Nguyễn Bá Lương (sinh năm 2009, cư ngụ tại xóm 3, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu) sau hơn 10 giờ tìm kiếm.

Được biết, vào khoảng 0 giờ 45 phút sáng nay, thi thể nạn nhân đã được phát hiện dưới lòng sông cách vị trí rơi xuống nước khoảng 120 mét.

Sau hơn 10 giờ tìm kiếm, thi thể Lương đã được tìm thấy - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 15 giờ ngày hôm qua, Lương cùng mẹ và chị gái ra nhà người quen ở xóm 6, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu. Lương cùng chị gái chạy ra bờ sông để chơi. Vì mãi đùa giỡn, em bị trượt chân rơi xuống sông và bị nước cuốn trôi.

Sau khi phát hiện sự việc, chị gái Lương đã hô hoán mẹ và mọi người ra cứu. Tuy nhiên, nước sông chảy quá xiết nên Lương đã bị cuốn đi.

Nhận được thông tin từ người dân, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng cùng gia đình tìm kiếm trong đêm. Sau hơn 10 giờ, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Sáng nay, chính quyền địa phương và gia đình đã tiến hành các thủ tục mai táng cho em. Bên cạnh đó, UBND xã cũng đã thành lập đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình.

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