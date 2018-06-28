Ngoài ra, tòa buộc bị cáo bồi thường 17,6 triệu đồng cho gia đình bị hại, bao gồm các khoản: tổn thất tinh thần, chi phí đi lại đưa cháu bé đi giám định, tiền mất thu nhập của mẹ nạn nhân.

Chiều qua (27/6), TAND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Hùng (52 tuổi, trú Trường Yên, Hoa Lư) 30 tháng tù về tội Dâm ô trẻ em.

Vụ án gây phẫn nộ trong dư luận vì đối tượng đang bị nhiễm HIV giai đoạn cuối, trong khi bé gái bị xâm hại có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Ngay sau khi tòa tuyên án, gia đình cháu bé cho biết sẽ kháng cáo lên tòa phúc thẩm vì cho rằng Vũ Văn Hùng phạm tội Hiếp dâm trẻ em và mức bồi thường trên là chưa thỏa đáng.

Đáng nói, sau phiên sơ thẩm, bị cáo vẫn được tại ngoại khiến chị Nguyễn Thị N. (mẹ nạn nhân) vô cùng lo lắng. Hoàn cảnh gia đình chị N. rất khó khăn, chồng bị tâm thần, một mình chị làm nghề chèo thuyền tại khu du lịch Tràng An để nuôi cả nhà 5 miệng ăn. Vì công việc chị phải thường xuyên đi sớm về khuya, ở nhà lại không có ai trông nom, bảo vệ các con nên chị N. bất an vô cùng.

Ngôi nhà nơi gia đình chị N. sinh sống tại thời điểm cháu bé bị Vũ Văn Hùng xâm hại - Ảnh: Pháp Luật TPHCM

Đặc biệt, nhà bị cáo và bị hại ở sát cạnh nhau, đều ở cuối làng khá vắng vẻ. Người lớn trong làng lại đi làm từ sáng đến tối, việc cháu bé phải ở nhà một mình là vô cùng nguy hiểm.

"Chúng tôi đã phải nhờ anh chị góp tiền xây cho căn nhà nhỏ giữa làng, để chuyển từ nhà cũ sang đây cho an toàn hơn. Nhưng ông ta vẫn được ở ngoài, tôi thì đi làm cả ngày, lỡ có chuyện gì xảy ra cũng không thể kịp thời mà phát hiện, bảo vệ con", chị N. nghẹn ngào nói.

Theo Pháp Luật TPHCM, sau khi chủ tọa tuyên bố bế mạc phiên tòa, Vũ Văn Hùng đã được hàng chục cảnh sát cùng nhân viên y tế khiêng lên cáng để trở về nhà bằng xe cứu thương. Đáng nói, đối tượng không còn vẻ mệt mỏi như lúc bị áp giải tới tòa nữa, thay vào đó là khuôn mặt tươi tỉnh, có thể cười và nói chuyện với các cán bộ cơ quan chức năng.