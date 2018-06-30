Đòi 'mây mưa' với vợ cũ không thành, vác dao rượt chém em vợ trả thù

Xã hội 30/06/2018 19:16

Đòi 'mây mưa' với vợ cũ không được, người đàn ông vác dao chém em vợ trọng thương.

Hôm nay (30/6), Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã bàn giao hồi sơ vụ chém người gây thương tích xảy ra trên địa bàn cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu, chị N.T.H (ngụ xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành) và Trương Minh Dũng (42 tuổi) đã ly hôn cách đây 1 tháng. Sau khi đường ai nấy đi, chị H. sống tại nhà cùng 2 con nhỏ còn Dũng đi nơi khác sinh sống, làm ăn.

Đòi 'mây mưa' với vợ cũ không thành, vác dao rượt chém em vợ trả thù - Ảnh 1

Anh D. đang ngủ say thì bị ảnh rể cũ vác dao chém - Ảnh: Người Lao Động

Tối 20/6, Dũng từ Đà Nẵng về nhà thăm con và đòi "ân ái" với chị H. Tuy nhiên, vì không còn tình cảm nên chị H. nhất quyết không đồng ý và nói với Dũng: "Ông làm vậy em trai tôi biết đánh ông đó".

Bị vợ cũ từ chối thẳng thừng, Dũng rủ bạn đi nhậu "giải sầu". Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 21/6, sau khi nhậu xong, Dũng nhớ lại lời hăm doạ của chị H. nên tức tối cầm cây rựa xông vào nhà chém vào đầu anh N.N.D. (29 tuổi, em ruột chị H.) khi nạn nhân đang ngủ say.

Chưa thỏa mãn, Dũng tiếp tục cầm cây rựa chạy về nhà với ý định "xử" chị H. (nhà chị H. chỉ cách nhà em trai vài bước chân). Nghe tiếng la hét, chửi bới của Dũng, hai đứa con của người đàn ông này thức giấc, khóc lóc van xin nên Dũng mới không ra tay với chị H.

May mắn là anh D. được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên hiện tại đã qua cơn nguy kịch.

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