Chị T. (người bạn được cho là đã đưa chị M. đi khám thai trong ngày báo mất thai nhi) cho biết, hiện tại tinh thần của chị M. vô cùng hoảng loạn, phải uống thuốc ngủ, có dấu hiệu bị trầm cảm, không nhớ được những gì đã xảy ra.

Những ngày qua, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến vụ việc anh Nguyễn Ngọc L. (phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) uống thuốc chuột tự tử sau khi vợ là chị Trịnh Thị M. (ở xã Tân Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang) đi khám thai đôi (8 tháng tuổi) nhưng bất ngờ báo thai lưu, thi thể hai bào thai ở đâu không rõ.

Cũng theo chị T., thời điểm chị M. báo cho chồng biết thai lưu và đã bỏ thai, thực ra thai đã mất từ 2 tuần trước, chị M. giấu chồng nhờ y học can thiệp để bỏ con.

Hôm xảy ra vụ việc, chị M. gọi điện cho chị T. không phải để đi khám thai mà để đưa M. lên một ngôi chùa cho tĩnh tâm. Chị đã gặng hỏi chuyện hai thai nhi được chôn cất ở đâu nhưng M. nhất định không nói.

Sau đó, M. đã giấu nhẹm chuyện này và cố tỏ ra mình vẫn bình thường trước mặt người thân. Thời điểm M. bỏ con, M. đã xin nghỉ làm một tuần vì mệt mỏi. Tuy nhiên anh L. lại không nhận thấy sự thay đổi bất thường ở vợ mình.

Chị T. cho biết sau khi mọi chuyện lắng xuống sẽ chia sẻ với chị M., trước mắt không muốn nhắc lại vì sợ quá nhiều thứ dồn ép dễ khiến M. bị trầm cảm.

Liên quan đến vụ việc anh L. tự tử, mẹ chị M. cho biết cuộc sống của gia đình bà bị đảo lộn rất lớn. Hiện chị M. đang được chăm sóc tại nhà mẹ ruột, sức khỏe vẫn chưa ổn định.

"Bác sĩ nói con tôi bị trầm cảm nặng, sụt cân nhiều và đã hơn một tuần này M. tự nhốt mình trong phòng không trò chuyện với ai, hễ ai hỏi chuyện gì là M. lại gào khóc", mẹ M. trao đổi với Báo Đất Việt.

Khi hỏi về những chuyện đã xảy ra với con gái, cũng như thông tin về địa chỉ chôn cất 2 cháu bé, mẹ của M. cũng lắc đầu nói gia đình bà không biết gì cả.

Mẹ chị M. cũng thông tin thêm, từ hôm anh L. tự tử, bà không thể túc trực ở bệnh viện để chăm sóc nhưng ngày nào cũng dành thời gian vào thăm và động viên con. Bà tâm sự luôn coi anh L. là người thân, chuyện xảy ra bà cũng rất đau lòng nhưng đành bất lực.

Thư tuyệt mệnh của anh L. - Ảnh: Saostar

Trước đó, đón nhận cú sốc bất ngờ khi vợ thông báo mất con, anh L. hoảng loạn, gào thét muốn đi tìm con. Sau đó, bác sĩ phải tiêm thuốc an thần để anh trấn tĩnh.

Mẹ anh L. và gia đình đã chia nhau đi khắp các Bệnh viện Bắc Giang xem chị M. khám thai và bỏ con ở đâu. "Đến giờ tôi không thể hiểu 2 con của tôi đang ở đâu?", anh L. đau khổ nói.

Trước mắt, gia đình anh L. muốn pháp luật, dư luận vào cuộc truy tìm giúp mình nơi chị M. chôn cất hai cháu bé. Cho dù các con không còn trên cõi đời này, anh L. mong muốn được xin hai con về để mai táng cho đàng hoàng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn không có tung tích gì.

Không còn cách nào khác, anh L. đã gửi đơn lên phường Dĩnh Kế, UBND xã Tân Thịnh với mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vấn đề về thai nhi mất tích bí ẩn để anh L. được mang con về chôn cất.