Tình tiết bí ẩn quanh vụ vợ bỗng nhiên mất thai đôi, chồng uống thuốc chuột tự tử

Xã hội 30/06/2018 11:52

Người bạn đi cùng chị M. trong ngày chị thông báo mất thai sinh đôi với chồng đã có chia sẻ về vụ việc.

Những ngày qua, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến vụ việc anh Nguyễn Ngọc L. (phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) uống thuốc chuột tự tử sau khi vợ là chị Trịnh Thị M. (ở xã Tân Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang) đi khám thai đôi (8 tháng tuổi) nhưng bất ngờ báo thai lưu, thi thể hai bào thai ở đâu không rõ.

Chị T. (người bạn được cho là đã đưa chị M. đi khám thai trong ngày báo mất thai nhi) cho biết, hiện tại tinh thần của chị M. vô cùng hoảng loạn, phải uống thuốc ngủ, có dấu hiệu bị trầm cảm, không nhớ được những gì đã xảy ra.

Hôm xảy ra vụ việc, chị M. gọi điện cho chị T. không phải để đi khám thai mà để đưa M. lên một ngôi chùa cho tĩnh tâm. Chị đã gặng hỏi chuyện hai thai nhi được chôn cất ở đâu nhưng M. nhất định không nói.

Tình tiết bí ẩn quanh vụ vợ bỗng nhiên mất thai đôi, chồng uống thuốc chuột tự tử - Ảnh 1
Nghe vợ báo tin hai con đã chết lưu, đồng thời không biết thai nhi ở đâu khiến anh L. quẫn trí uống thuốc chuột tự tử - Ảnh: Saostar

Cũng theo chị T., thời điểm chị M. báo cho chồng biết thai lưu và đã bỏ thai, thực ra thai đã mất từ 2 tuần trước, chị M. giấu chồng nhờ y học can thiệp để bỏ con.

Sau đó, M. đã giấu nhẹm chuyện này và cố tỏ ra mình vẫn bình thường trước mặt người thân. Thời điểm M. bỏ con, M. đã xin nghỉ làm một tuần vì mệt mỏi. Tuy nhiên anh L. lại không nhận thấy sự thay đổi bất thường ở vợ mình.

Chị T. cho biết sau khi mọi chuyện lắng xuống sẽ chia sẻ với chị M., trước mắt không muốn nhắc lại vì sợ quá nhiều thứ dồn ép dễ khiến M. bị trầm cảm.

Liên quan đến vụ việc anh L. tự tử, mẹ chị M. cho biết cuộc sống của gia đình bà bị đảo lộn rất lớn. Hiện chị M. đang được chăm sóc tại nhà mẹ ruột, sức khỏe vẫn chưa ổn định.

"Bác sĩ nói con tôi bị trầm cảm nặng, sụt cân nhiều và đã hơn một tuần này M. tự nhốt mình trong phòng không trò chuyện với ai, hễ ai hỏi chuyện gì là M. lại gào khóc", mẹ M. trao đổi với Báo Đất Việt.

Khi hỏi về những chuyện đã xảy ra với con gái, cũng như thông tin về địa chỉ chôn cất 2 cháu bé, mẹ của M. cũng lắc đầu nói gia đình bà không biết gì cả.

Mẹ chị M. cũng thông tin thêm, từ hôm anh L. tự tử, bà không thể túc trực ở bệnh viện để chăm sóc nhưng ngày nào cũng dành thời gian vào thăm và động viên con. Bà tâm sự luôn coi anh L. là người thân, chuyện xảy ra bà cũng rất đau lòng nhưng đành bất lực.

Tình tiết bí ẩn quanh vụ vợ bỗng nhiên mất thai đôi, chồng uống thuốc chuột tự tử - Ảnh 2
Thư tuyệt mệnh của anh L. - Ảnh: Saostar

Trước đó, đón nhận cú sốc bất ngờ khi vợ thông báo mất con, anh L. hoảng loạn, gào thét muốn đi tìm con. Sau đó, bác sĩ phải tiêm thuốc an thần để anh trấn tĩnh.

Mẹ anh L. và gia đình đã chia nhau đi khắp các Bệnh viện Bắc Giang xem chị M. khám thai và bỏ con ở đâu. "Đến giờ tôi không thể hiểu 2 con của tôi đang ở đâu?", anh L. đau khổ nói.

Trước mắt, gia đình anh L. muốn pháp luật, dư luận vào cuộc truy tìm giúp mình nơi chị M. chôn cất hai cháu bé. Cho dù các con không còn trên cõi đời này, anh L. mong muốn được xin hai con về để mai táng cho đàng hoàng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn không có tung tích gì.

Không còn cách nào khác, anh L. đã gửi đơn lên phường Dĩnh Kế, UBND xã Tân Thịnh với mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vấn đề về thai nhi mất tích bí ẩn để anh L. được mang con về chôn cất.

Tình tiết bí ẩn quanh vụ vợ bỗng nhiên mất thai đôi, chồng uống thuốc chuột tự tử - Ảnh 3
Ảnh cưới của vợ chồng anh L. - Ảnh: Saostar

Vụ chồng tự tử khi biết 2 con trong bụng vợ mất tích: 'Vợ nói đó là khối u không phải thai nhi nhưng tôi không tin'

Vụ chồng tự tử khi biết 2 con trong bụng vợ mất tích: 'Vợ nói đó là khối u không phải thai nhi nhưng tôi không tin'

Trước khi để lại thư tuyệt mệnh rồi uống thuốc chuột tự tử vì biết 2 con trong bụng vợ sắp chào đời bỗng dưng mất tích, quá trình vợ mang thai anh L. thấy rất nhiều điều bất thường.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng tự tử vợ mất thai sinh đôi khiến chồng tự tử thai chết lưu

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 55 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 25 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày