Nam thanh niên đưa bé gái vào nhà nghỉ quan hệ rồi cho uống thuốc tránh thai khẩn cấp

Theo cáo trạng tại phiên tòa sơ thẩm, cuối tháng 6/2015, Chinh quen biết với bé T. (SN 2002, ở Hà Nội) qua mạng xã hội Facebook. Sau đó cả hai có tình cảm và phát sinh quan hệ yêu đương. Từ đó đến tháng 8/2015, Chinh đã 4 lần giao cấu với bé gái 13 tuổi. Lúc thì đối tượng đưa cháu T. vào nhà nghỉ, khi thì đưa bé gái về nhà mình để quan hệ tình dục.

Hôm nay (11/7), TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Công Chinh (25 tuổi, ở Tây Hồ, Hà Nội) về tội Giao cấu với trẻ em.

Sau những lần được cô bé đồng ý cho quan hệ như vậy, Chinh đều mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho "người yêu nhí" uống.

Đến ngày 15/8/2015, cháu T. đồng ý cùng Chinh vào TPHCM chơi. Do không thấy con về nhà, ngày 21/8/2015, gia đình cháu T. đã làm đơn gửi Công an quận Tây Hồ, Hà Nội tố giác Chinh dụ dỗ, bắt giữ cháu bé.

Đến ngày 22/8/2015, Chinh đã đến Công an quận Tây Hồ đầu thú. Sau khi xảy ra vụ việc, cháu bé và gia đình không yêu cầu Chinh phải bồi thường, đồng thời làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

...mỗi lần như vậy, hắn đều mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho bé gái uống - Ảnh: Vietnamnet

Theo Hội đồng xét xử (HĐXX) cấp sơ thẩm, hành vi của Chinh đã xâm hại đến quyền chăm sóc bảo vệ sức khỏe trẻ em, quyền lợi của trẻ em, những người còn trong độ tuổi phát triển, chăm sóc, đang được Nhà nước bảo vệ.

Bị hại chưa có ý thức hay nhận thức của người trưởng thành. Khi quan hệ với Chinh, cháu bé mới 13 tuổi. Từ đó, HĐXX cho rằng đã đủ cơ sở kết luận Chinh phạm vào tội Giao cấu với trẻ em. HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 4 năm tù giam.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX xét thấy gia đình bị cáo có công với cách mạng, đại diện gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ tội cho bị cáo, HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Chinh từ 4 năm tù giam xuống còn 3 năm tù giam.