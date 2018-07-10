Chồng cầm nón bảo hiểm đánh, đạp liên tiếp vào người vợ để bênh bồ nhí

Xã hội 10/07/2018 14:58

Cư dân mạng hiện đang xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh chồng đánh vợ giữa đường để bênh vực bồ nhí.

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao với đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa hai người phụ nữ và một người đàn ông. Chỉ hơn 1 phút ngắn ngủi nhưng nội dung đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận của dân mạng.

Clip: Nghi án chồng đánh vợ bênh nhân tình gây xôn xao mạng xã hội

Theo hình ảnh trong clip, người phụ nữ mặc áo hồng đánh đập, giật tóc người phụ nữ áo trắng được cho là bồ nhí của chồng chị ta. Thấy cảnh xô xát, người đàn ông cầm nón bảo hiểm tiến tới đập vào người vợ, thậm chí dùng chân vừa đạp vừa quát lớn: "Mày có bỏ không?".

Chồng cầm nón bảo hiểm đánh, đạp liên tiếp vào người vợ để bênh bồ nhí - Ảnh 1
Cô vợ ra sức kéo tóc, đánh đập người phụ nữ được cho là bồ nhí khiến anh chồng nổi nóng, cầm nón bảo hiểm đánh lại - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, cô vợ không chịu nghe theo, vừa giật tóc tình địch vừa đáp lại: "Không có bỏ". Người đàn ông thay vì tìm cách giải quyết hòa bình, hợp lý thì lại vật cô vợ ra đất, dùng chân đạp liên tiếp vào người vợ khiến những người chứng kiến vô cùng bức xúc, phẫn nộ.

Chồng cầm nón bảo hiểm đánh, đạp liên tiếp vào người vợ để bênh bồ nhí - Ảnh 2
Người chồng đánh vợ để bênh người phụ nữ áo trắng khiến dân mạng phẫn nộ - Ảnh cắt từ clip

Cuối cùng, nhờ người xung quanh can ngăn, người phụ nữ bị đánh ghen mới có thể lên xe máy ra về, còn cô vợ vẫn cố đuổi theo đầy bất lực khiến những người chứng kiến xót xa.

"Phụ nữ đi đánh ghen đã đủ khổ nhục rồi, lại còn bị chồng đánh đập để bênh bồ nữa. Thiết nghĩ phụ nữ nên yêu lấy bản thân mình, đừng tự làm mình đau khổ thêm nữa", Tiến Nguyễn bình luận.

Chồng cầm nón bảo hiểm đánh, đạp liên tiếp vào người vợ để bênh bồ nhí - Ảnh 3
Cô vợ chạy đuổi theo với dáng vẻ bất lực khiến những người chứng kiến cảm thấy xót xa - Ảnh cắt từ clip

"Mình thấy tội cả hai người phụ nữ, chỉ vì người đàn ông không ra gì mà phải chịu bao xấu hổ, đắng cay. Đàn ông đã bồ bịch còn đánh vợ thế này thì nên bỏ đi chị ơi, đánh ghen làm gì cho mệt xác", Thu Hồng bày tỏ.

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