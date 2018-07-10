Một cô bé 3 tuổi đã may mắn được cứu thoát khỏi kẻ bắt cóc mà không bị bất kỳ thương tích gì.

Khoảng thứ 6 tuần trước (6/7), một bé gái 3 tuổi đang đi mua đồ ăn thì bị người đàn ông lạ mặt bám theo, dụ dỗ nhằm mục đích bắt cóc.

Clip: Bé 3 tuổi bị bắt cóc ngay trên đường

Đoạn camera được cảnh sát địa phương công bố cho thấy cô bé đang đi bộ trên đường ở Quảng Châu (Trung Quốc). Nạn nhân nhí mặc chiếc áo màu đỏ, cầm một túi nhựa chứa đầy thức ăn, ngay gần đó là nghi phạm bắt cóc.

Bé gái đang đi trên đường với túi đồ ăn trên tay... - Ảnh: The Sun

Sau đó, tên này bắt chuyện nhưng bé gái có vẻ không quan tâm, lảng đi chỗ khác. Hắn liền lại gần, kéo tay cô bé rồi đưa lên xe máy chở đi.

Bố của bé trao đổi với Pear, trang mạng xã hội chuyên dùng đăng tải video: "Hắn nắm tay con gái tôi rồi dùng thức ăn dụ dỗ. Nó có vẻ không chịu nhưng hắn ta cố tình bế con bé lên rồi đặt lên xe và lái đi".

Sau khi thấy con gái mất tích, người cha đã báo cảnh sát điều tra vụ việc.

...thì người đàn ông lạ mặt bắt chuyện, dụ dỗ cô bé lên xe... - Ảnh: The Sun

Cảnh sát thảnh phố đã kiểm tra các camera giám sát và tiến hành truy bắt nghi phạm. 18 tiếng sau, cơ quan chức năng đã bắt được gã này tại nhà riêng. Gã đàn ông bắt cóc bé gái được xác định là người địa phương, tên Zhang.

Họ cũng tìm được cô bé bị bắt cóc, may mắn là bé vẫn an toàn và không có thương tích gì.

...sau đó chở bé gái đi mất - Ảnh: The Sun

Zhang khai với cảnh sát rằng anh ta không có ý định buôn bán người. Zhang chỉ muốn có một cô con gái nuôi.

Hiện cảnh sát địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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