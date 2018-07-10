Gã đàn ông bắt cóc cô bé 3 tuổi ngay trên đường: 'Muốn có con gái nuôi'

Thế giới 10/07/2018 19:50

Một cô bé 3 tuổi đã may mắn được cứu thoát khỏi kẻ bắt cóc mà không bị bất kỳ thương tích gì.

Khoảng thứ 6 tuần trước (6/7), một bé gái 3 tuổi đang đi mua đồ ăn thì bị người đàn ông lạ mặt bám theo, dụ dỗ nhằm mục đích bắt cóc.

Clip: Bé 3 tuổi bị bắt cóc ngay trên đường

Đoạn camera được cảnh sát địa phương công bố cho thấy cô bé đang đi bộ trên đường ở Quảng Châu (Trung Quốc). Nạn nhân nhí mặc chiếc áo màu đỏ, cầm một túi nhựa chứa đầy thức ăn, ngay gần đó là nghi phạm bắt cóc.

Gã đàn ông bắt cóc cô bé 3 tuổi ngay trên đường: 'Muốn có con gái nuôi' - Ảnh 1
Bé gái đang đi trên đường với túi đồ ăn trên tay... - Ảnh: The Sun

Sau đó, tên này bắt chuyện nhưng bé gái có vẻ không quan tâm, lảng đi chỗ khác. Hắn liền lại gần, kéo tay cô bé rồi đưa lên xe máy chở đi.

Bố của bé trao đổi với Pear, trang mạng xã hội chuyên dùng đăng tải video: "Hắn nắm tay con gái tôi rồi dùng thức ăn dụ dỗ. Nó có vẻ không chịu nhưng hắn ta cố tình bế con bé lên rồi đặt lên xe và lái đi".

Sau khi thấy con gái mất tích, người cha đã báo cảnh sát điều tra vụ việc.

Gã đàn ông bắt cóc cô bé 3 tuổi ngay trên đường: 'Muốn có con gái nuôi' - Ảnh 2
...thì người đàn ông lạ mặt bắt chuyện, dụ dỗ cô bé lên xe... - Ảnh: The Sun

Cảnh sát thảnh phố đã kiểm tra các camera giám sát và tiến hành truy bắt nghi phạm. 18 tiếng sau, cơ quan chức năng đã bắt được gã này tại nhà riêng. Gã đàn ông bắt cóc bé gái được xác định là người địa phương, tên Zhang.

Họ cũng tìm được cô bé bị bắt cóc, may mắn là bé vẫn an toàn và không có thương tích gì.

Gã đàn ông bắt cóc cô bé 3 tuổi ngay trên đường: 'Muốn có con gái nuôi' - Ảnh 3
...sau đó chở bé gái đi mất - Ảnh: The Sun

Zhang khai với cảnh sát rằng anh ta không có ý định buôn bán người. Zhang chỉ muốn có một cô con gái nuôi.

Hiện cảnh sát địa phương vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Chồng cầm nón bảo hiểm đánh, đạp liên tiếp vào người vợ để bênh bồ nhí

Chồng cầm nón bảo hiểm đánh, đạp liên tiếp vào người vợ để bênh bồ nhí

Cư dân mạng hiện đang xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh chồng đánh vợ giữa đường để bênh vực bồ nhí.

Xem thêm
Từ khóa:   bắt cóc trẻ em bắt cóc trẻ em trên đường

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 58 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 28 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích