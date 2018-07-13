Tiết lộ bất ngờ về cô gái nghi bị đánh ghen cắt nát quần áo, đổ mắm tôm bê bết lên đầu

Xã hội 13/07/2018 15:55

Các nhân chứng hiện trường đã tiết lộ điều kỳ lạ về cô gái bị đánh ghen cắt tóc, đổ mắm tôm bê bết lên đầu.

Sáng nay (13/7), người dân xã Phùng Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) vẫn chưa hết xôn xao, bàn tán về vụ việc cô gái trẻ nghi bị đánh ghen dã man, cắt nát quần áo, đổ mắm tôm bê bết lên người xảy ra vào chiều qua.

Tiết lộ bất ngờ về cô gái nghi bị đánh ghen cắt nát quần áo, đổ mắm tôm bê bết lên đầu - Ảnh 1
Cô gái trẻ bị lột đồ, cắt tóc và đổ mắm tôm lên người - Ảnh: Facebook

Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra vụ việc là vào buổi trưa vắng vẻ nên rất ít người biết chuyện. Chỉ đến khi xưởng cơ khí gần hiện trường công bố đoạn camera ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc, người xem đều sợ hãi trước hành động hung hãn của nhóm người đánh cô gái.

Một người đàn ông cho biết, theo camera thì sự việc xảy ra lúc 13 giờ 23 này 12/7. Nạn nhân không phải dân ở đây, còn hai người lột quần áo, đổ mắm tôm lên người cô gái là phụ nữ, đều bịt kín mặt mũi.

Tiết lộ bất ngờ về cô gái nghi bị đánh ghen cắt nát quần áo, đổ mắm tôm bê bết lên đầu - Ảnh 2
Theo lời nhân chứng, nạn nhân bị hành hung không hề phản kháng hay kêu cứu - Ảnh: Facebook

Hai người này đã đứng đợi sẵn tại hiện trường. Ngay khi phát hiện cô gái, hai người phụ nữ lao tới đánh đập, cắt quần áo rồi đổ mắm tôm lên nạn nhân. Đáng nói, nạn nhân không hề phản kháng hay kêu cứu, chỉ nhẫn nhịn chịu đựng.

"Từ trước đến nay ở xã tôi chưa xảy ra sự việc nào như thế. Lúc mọi người nhìn thấy những hình ảnh ở hiện trường ai cũng thấy khiếp sợ", nhân chứng kể lại.

Tiết lộ bất ngờ về cô gái nghi bị đánh ghen cắt nát quần áo, đổ mắm tôm bê bết lên đầu - Ảnh 3
Hình ảnh tóc nạn nhân vương vãi tại hiện trường được người dân chụp lại - Ảnh: Kiến Thức

Bà T. - một nhân chứng sống gần hiện trường cho biết, trưa ngày 12/7, bà đang ở trong nhà thì nghe tiếng chửi bới, la hét. Bà T. chạy ra xem thì thấy hai người phụ nữ bịt kín mặt đang chửi bới, lột quần áo, cắt tóc rồi đổ mắm tôm lên người cô gái. Bị bà T. phát hiện, hai người phụ nữ nhanh chóng lên xe máy bỏ đi. Nạn nhân cũng lập tức đi khỏi hiện trường.

Tiết lộ bất ngờ về cô gái nghi bị đánh ghen cắt nát quần áo, đổ mắm tôm bê bết lên đầu - Ảnh 4
Toàn bộ vụ việc được camera của một xưởng cơ khí gần hiện trường ghi lại. Hiện công an đã trích xuất camera để phục vụ công tác điều tra - Ảnh: Facebook

Cho đến sáng nay, hiện trường vụ hành hung vẫn còn vương vãi tóc của nạn nhân trên nền đất. Trong khi đó mùi mắm tôm, dầu luyn bốc lên nồng nặc khiến những người dân sống gần đó vô cùng khó chịu.

Theo Kiến Thức, Công an xã Phùng Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đang phối hợp với Công an huyện trích xuất camera từ các gia đình xung quanh hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

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