Ám ảnh loạt status trước khi tử vong của nữ giáo viên đang mang thai 8 tháng nhảy cầu tự tử

Xã hội 19/07/2018 15:48

Trang cá nhân được cho là của nữ giáo viên đang mang thai 8 tháng nhảy cầu tự tử khiến dư luận nghẹn ngào bởi loạt status đau buồn.

Những ngày gần đây, vụ việc nữ giáo viên Ngô Thị Thu Th. (25 tuổi, ngụ xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đang mang thai 8 tháng nhảy cầu tự tử đã gây chấn động trong dư luận xã hội. 

Theo gia đình, có lẽ do áp lực cuộc sống, lại đang mang bầu nên sinh ra trầm uất khiến chị Th. hành động dại dột. Mọi người không muốn đổ lỗi cho bất cứ ai, chỉ mong nạn nhân được ra đi thanh thản.

Ám ảnh loạt status trước khi tử vong của nữ giáo viên đang mang thai 8 tháng nhảy cầu tự tử - Ảnh 1
Chị Th. bỏ xe máy trên thành cầu rồi nhảy xuống sông - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Ám ảnh loạt status trước khi tử vong của nữ giáo viên đang mang thai 8 tháng nhảy cầu tự tử - Ảnh 2

Ám ảnh loạt status trước khi tử vong của nữ giáo viên đang mang thai 8 tháng nhảy cầu tự tử - Ảnh 3
Lá thư tuyệt mệnh của thai phụ xấu số - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau loạt hình ảnh ghi lại những status buồn được cho là của chị Th. trước khi tử vong khiến nhiều người nghẹn ngào.

Ám ảnh loạt status trước khi tử vong của nữ giáo viên đang mang thai 8 tháng nhảy cầu tự tử - Ảnh 4
Chia sẻ gần đây nhất của chị Th. là về bí quyết nuôi thai nhi khỏe mạnh - Ảnh chụp màn hình
Ám ảnh loạt status trước khi tử vong của nữ giáo viên đang mang thai 8 tháng nhảy cầu tự tử - Ảnh 5
Dòng trạng thái lúc nạn nhân mang thai 1 tháng tuổi - Ảnh chụp màn hình
Ám ảnh loạt status trước khi tử vong của nữ giáo viên đang mang thai 8 tháng nhảy cầu tự tử - Ảnh 6
Người phụ nữ từng lo ngại sẽ làm hại con - Ảnh chụp màn hình

Ám ảnh loạt status trước khi tử vong của nữ giáo viên đang mang thai 8 tháng nhảy cầu tự tử - Ảnh 7

Ám ảnh loạt status trước khi tử vong của nữ giáo viên đang mang thai 8 tháng nhảy cầu tự tử - Ảnh 8
Những dòng tâm sự trên trang cá nhân được cho là của chị Th. khiến nhiều người nghẹn ngào - Ảnh chụp màn hình

Anh Phạm Văn Thường (36 tuổi, cậu ruột nạn nhân) cho biết, trước đây chị Th. làm giáo viên hợp đồng, dạy Toán - Tin ở trường THPT Kinh Môn 2. Tuy nhiên do lương thấp cộng với việc mang thai, nhà chồng đã đề nghị chị Th. nghỉ dạy ở nhà làm nông, chị Th. cũng đã đồng ý.

"Hồi có bầu được khoảng 3 tháng thì cháu đã ôm đồ về nhà cha mẹ một lần, bảo rằng mẹ chồng hay la mắng, tuy nhiên sau đó gia đình đã khuyên giải để cháu quay về.

Cách đây vài tháng, đằng nội cho hai đứa ra ở riêng nhưng vẫn chung mảnh đất với bố mẹ chồng. Vì đã nghỉ làm, lại bầu bí nên Th. không có khoản thu nhập nào cả, hoàn toàn dựa vào chồng. Biết hoàn cảnh của cháu, gia đình cũng động viên an ủi. Mấy hôm trước cháu lại về khóc kể cuộc sống khó khăn, anh rể tôi đã bàn đến chuyện đưa cháu về. Thế nhưng không ai ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy", anh Thường trao đổi với Thời Đại.

Chuyện xảy ra khiến hai bên gia đình nội ngoại đều vô cùng đau lòng. Tại tang lễ, chồng và bố mẹ chồng chị Th. ngồi khóc thút thít bên quan tài. 

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 20 giờ 30 tối 17/7, người dân địa phương nhìn thấy một phụ nữ nhảy cầu Hiệp Thượng xuống sông Kinh Thầy, nghi là tự tử nên báo công an.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Ngô Thị Thu Th. (25 tuổi), quê ở xã Bạch Đằng, hiện đang sinh sống cùng chồng tại xã Thất Hùng (cùng huyện Kinh Môn). 

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện một xe máy màu đỏ mang BKS 34B2 – 547.58. dựng trên thành cầu. trên xe có đôi dép, nón bảo hiểm, khẩu trang và chìa khóa xe vẫn cắm vào ổ khóa. Trong cốp xe có giấy tờ tùy thân và tờ giấy nghi là thư tuyệt mệnh. Vụ việc được báo lên Công an huyện Kinh Môn thụ lý, giải quyết.

Đến 22 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và đưa về gia đình lo hậu sự.

Người nhà tiết lộ nguyên nhân nữ giáo viên mang thai 8 tháng nhảy cầu tự tử

Người nhà tiết lộ nguyên nhân nữ giáo viên mang thai 8 tháng nhảy cầu tự tử

Vụ việc nữ giáo viên đang mang thai 8 tháng nhảy cầu tự tử khiến gia đình hai bên vô cùng đau đớn.

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