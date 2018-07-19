Theo gia đình, có lẽ do áp lực cuộc sống, lại đang mang bầu nên sinh ra trầm uất khiến chị Th. hành động dại dột. Mọi người không muốn đổ lỗi cho bất cứ ai, chỉ mong nạn nhân được ra đi thanh thản.

Những ngày gần đây, vụ việc nữ giáo viên Ngô Thị Thu Th. (25 tuổi, ngụ xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đang mang thai 8 tháng nhảy cầu tự tử đã gây chấn động trong dư luận xã hội.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau loạt hình ảnh ghi lại những status buồn được cho là của chị Th. trước khi tử vong khiến nhiều người nghẹn ngào.

Chia sẻ gần đây nhất của chị Th. là về bí quyết nuôi thai nhi khỏe mạnh - Ảnh chụp màn hình

Dòng trạng thái lúc nạn nhân mang thai 1 tháng tuổi - Ảnh chụp màn hình

Người phụ nữ từng lo ngại sẽ làm hại con - Ảnh chụp màn hình

Những dòng tâm sự trên trang cá nhân được cho là của chị Th. khiến nhiều người nghẹn ngào - Ảnh chụp màn hình

Anh Phạm Văn Thường (36 tuổi, cậu ruột nạn nhân) cho biết, trước đây chị Th. làm giáo viên hợp đồng, dạy Toán - Tin ở trường THPT Kinh Môn 2. Tuy nhiên do lương thấp cộng với việc mang thai, nhà chồng đã đề nghị chị Th. nghỉ dạy ở nhà làm nông, chị Th. cũng đã đồng ý.

"Hồi có bầu được khoảng 3 tháng thì cháu đã ôm đồ về nhà cha mẹ một lần, bảo rằng mẹ chồng hay la mắng, tuy nhiên sau đó gia đình đã khuyên giải để cháu quay về.

Cách đây vài tháng, đằng nội cho hai đứa ra ở riêng nhưng vẫn chung mảnh đất với bố mẹ chồng. Vì đã nghỉ làm, lại bầu bí nên Th. không có khoản thu nhập nào cả, hoàn toàn dựa vào chồng. Biết hoàn cảnh của cháu, gia đình cũng động viên an ủi. Mấy hôm trước cháu lại về khóc kể cuộc sống khó khăn, anh rể tôi đã bàn đến chuyện đưa cháu về. Thế nhưng không ai ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy", anh Thường trao đổi với Thời Đại.

Chuyện xảy ra khiến hai bên gia đình nội ngoại đều vô cùng đau lòng. Tại tang lễ, chồng và bố mẹ chồng chị Th. ngồi khóc thút thít bên quan tài.