Anh Tr. (chồng chị Th.) cùng một số người thân đã có mặt trong lễ tang.

Liên quan đến vụ việc nữ giáo viên cấp 3 đang mang thai nhảy cầu tự tử xảy ra ở cầu Hiệp Thượng (xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, Hải Dương), hôm qua (18/7), gia đình bố mẹ ruột của chị Ngô Thị Thu Th. (25 tuổi) đã đưa thi thể chị Th. về quê nhà mai táng.

Trao đổi với Thời Đại, chú của anh Tr. cho biết, chị Th. về làm dâu từ tháng 11/2017, đang mang thai con trai, dự kiến tháng 8 này sẽ sinh. Khoảng 16 giờ ngày 17/7, chị Th. nói đi mua rau nhưng đi mãi không về, sau đó người nhà nhận tin chị Th. tự tử.

Chú của anh Tr. tỏ ra khó hiểu trước hành động của cháu dâu, vì tuy nhà làm nông vất vả, phải thức khuya dậy sớm nhưng gia đình chồng đã cho vợ chồng chị Th. ở riêng và không ép buộc gì trong chuyện làm ăn cả.

Thư tuyệt mệnh của nạn nhân - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Nội dung trong thư viết: "Bố mẹ, con xin lỗi, con bất hiếu. Xin tha thứ cho con. Đừng trách chồng con, bố mẹ nhé. Chồng con rất tốt. Yêu gia đình mình. Con hơi mệt, cho con nằm nghỉ cả nhà nhé! Con bất hiếu. Chồng yêu! Xin lỗi vì nói dối anh là em đi mua rau. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối em nói dối. Chúc chồng yêu quý hạnh phúc. Yêu chồng" - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Anh Phạm Văn Thường (36 tuổi, cậu ruột nạn nhân) kể, tối 17/7 , gia đình nghe tin báo chị Th. tự tử nên tức tốc chạy đến hiện trường xem sự việc.

Đến gần 22 giờ đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể chị Th., tuy nhiên không có nhà chồng chị Th. ở hiện trường nên gia đình đã đưa nạn nhân về nhà ngoại.

Sau đó, bố mẹ ruột chị Th. đã gọi điện cho con rể sang nhà. Nhà chồng có đề nghị đưa thi thể con dâu về lo hậu sự nhưng phía gia đình chị Th. không chấp thuận.

Cũng theo người cậu ruột, chị Th. từng ôm quần áo bỏ về nhà mẹ ruột, cuộc sống không thực sự êm ấm. Trước đây, chị Th. làm giáo viên hợp đồng, dạy Toán - Tin ở trường THPT Kinh Môn 2. Tuy nhiên do lương thấp cộng với việc mang thai, nhà chồng đã đề nghị chị Th. nghỉ dạy ở nhà làm nông, chị Th. cũng đã đồng ý.

Ảnh cưới của chị Th. và chồng - Ảnh: FBNV

"Hồi có bầu được khoảng 3 tháng thì cháu đã ôm đồ về nhà cha mẹ một lần, bảo rằng mẹ chồng hay la mắng, tuy nhiên sau đó gia đình đã khuyên giải để cháu quay về.

Cách đây vài tháng, đằng nội cho hai đứa ra ở riêng nhưng vẫn chung mảnh đất với bố mẹ chồng. Vì đã nghỉ làm, lại bầu bí nên Th. không có khoản thu nhập nào cả, hoàn toàn dựa vào chồng. Biết hoàn cảnh của cháu, gia đình cũng động viên an ủi. Mấy hôm trước cháu lại về khóc kể cuộc sống khó khăn, anh rể tôi đã bàn đến chuyện đưa cháu về. Thế nhưng không ai ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy", anh Thường trao đổi với Thời Đại.

Chuyện xảy ra khiến hai bên gia đình nội ngoại đều vô cùng đau lòng. Tại tang lễ, chồng và bố mẹ chồng chị Th. ngồi khóc thút thít bên quan tài.

Theo gia đình, có lẽ do áp lực cuộc sống, lại đang mang bầu nên sinh ra trầm uất khiến chị Th. hành động dại dột. Cha mẹ nạn nhân cũng không muốn đổ lỗ cho bất kỳ ai, chỉ mong chị Th. được ra đi thanh thản.