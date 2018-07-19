Vụ việc nữ giáo viên đang mang thai 8 tháng nhảy cầu tự tử khiến gia đình hai bên vô cùng đau đớn.
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Liên quan đến vụ việc nữ giáo viên cấp 3 đang mang thai nhảy cầu tự tử xảy ra ở cầu Hiệp Thượng (xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, Hải Dương), hôm qua (18/7), gia đình bố mẹ ruột của chị Ngô Thị Thu Th. (25 tuổi) đã đưa thi thể chị Th. về quê nhà mai táng.
Anh Tr. (chồng chị Th.) cùng một số người thân đã có mặt trong lễ tang.
Trao đổi với Thời Đại, chú của anh Tr. cho biết, chị Th. về làm dâu từ tháng 11/2017, đang mang thai con trai, dự kiến tháng 8 này sẽ sinh. Khoảng 16 giờ ngày 17/7, chị Th. nói đi mua rau nhưng đi mãi không về, sau đó người nhà nhận tin chị Th. tự tử.
Chú của anh Tr. tỏ ra khó hiểu trước hành động của cháu dâu, vì tuy nhà làm nông vất vả, phải thức khuya dậy sớm nhưng gia đình chồng đã cho vợ chồng chị Th. ở riêng và không ép buộc gì trong chuyện làm ăn cả.
Anh Phạm Văn Thường (36 tuổi, cậu ruột nạn nhân) kể, tối 17/7 , gia đình nghe tin báo chị Th. tự tử nên tức tốc chạy đến hiện trường xem sự việc.
Đến gần 22 giờ đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể chị Th., tuy nhiên không có nhà chồng chị Th. ở hiện trường nên gia đình đã đưa nạn nhân về nhà ngoại.
Sau đó, bố mẹ ruột chị Th. đã gọi điện cho con rể sang nhà. Nhà chồng có đề nghị đưa thi thể con dâu về lo hậu sự nhưng phía gia đình chị Th. không chấp thuận.
Cũng theo người cậu ruột, chị Th. từng ôm quần áo bỏ về nhà mẹ ruột, cuộc sống không thực sự êm ấm. Trước đây, chị Th. làm giáo viên hợp đồng, dạy Toán - Tin ở trường THPT Kinh Môn 2. Tuy nhiên do lương thấp cộng với việc mang thai, nhà chồng đã đề nghị chị Th. nghỉ dạy ở nhà làm nông, chị Th. cũng đã đồng ý.
"Hồi có bầu được khoảng 3 tháng thì cháu đã ôm đồ về nhà cha mẹ một lần, bảo rằng mẹ chồng hay la mắng, tuy nhiên sau đó gia đình đã khuyên giải để cháu quay về.
Cách đây vài tháng, đằng nội cho hai đứa ra ở riêng nhưng vẫn chung mảnh đất với bố mẹ chồng. Vì đã nghỉ làm, lại bầu bí nên Th. không có khoản thu nhập nào cả, hoàn toàn dựa vào chồng. Biết hoàn cảnh của cháu, gia đình cũng động viên an ủi. Mấy hôm trước cháu lại về khóc kể cuộc sống khó khăn, anh rể tôi đã bàn đến chuyện đưa cháu về. Thế nhưng không ai ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy", anh Thường trao đổi với Thời Đại.
Chuyện xảy ra khiến hai bên gia đình nội ngoại đều vô cùng đau lòng. Tại tang lễ, chồng và bố mẹ chồng chị Th. ngồi khóc thút thít bên quan tài.
Theo gia đình, có lẽ do áp lực cuộc sống, lại đang mang bầu nên sinh ra trầm uất khiến chị Th. hành động dại dột. Cha mẹ nạn nhân cũng không muốn đổ lỗ cho bất kỳ ai, chỉ mong chị Th. được ra đi thanh thản.
Như đã đưa tin trước đó, khoảng 20 giờ 30 tối 17/7, người dân địa phương nhìn thấy một phụ nữ nhảy cầu Hiệp Thượng xuống sông Kinh Thầy, nghi là tự tử nên báo công an.
Danh tính nạn nhân được xác định là chị Ngô Thị Thu Th. (25 tuổi), quê ở xã Bạch Đằng, hiện đang sinh sống cùng chồng tại xã Thất Hùng (cùng huyện Kinh Môn).
Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện một xe máy màu đỏ mang BKS 34B2 – 547.58. dựng trên thành cầu. trên xe có đôi dép, nón bảo hiểm, khẩu trang và chìa khóa xe vẫn cắm vào ổ khóa. Trong cốp xe có giấy tờ tùy thân và tờ giấy nghi là thư tuyệt mệnh. Vụ việc được báo lên Công an huyện Kinh Môn thụ lý, giải quyết.