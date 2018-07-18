Nữ giáo viên mang thai nhảy cầu tự tử để lại thư tuyệt mệnh: 'Chúc chồng yêu hạnh phúc'

Xã hội 18/07/2018 09:31

Vụ việc nữ giáo viên đang mang thai nhảy cầu tự tử, để lại thư tuyệt mệnh gây xôn xao dư luận.

Chiều tối 17/7, tại cầu Hiệp Thượng thuộc xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn (Hải Dương) xảy ra sự việc một nữ giáo viên cấp 3 đang mang thai nhảy cầu tự tử.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Ngô Thị Thu Th. (25 tuổi), quê ở xã Bạch Đằng, hiện đang sinh sống cùng chồng tại xã Thất Hùng (cùng huyện Kinh Môn). 

Theo Gia đình & Xã hội, đại diện Công an xã Hiệp Sơn cho biết, khoảng 20 giờ 30 tối cùng ngày, người dân địa phương nghi có người nhảy cầu Hiệp Thượng xuống sông Kinh Thầy tự tử nên báo công an.

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện một xe máy màu đỏ mang BKS 34B2 – 547.58. dựng trên thành cầu.

Nữ giáo viên mang thai nhảy cầu tự tử để lại thư tuyệt mệnh: 'Chúc chồng yêu hạnh phúc' - Ảnh 1

Chiếc xe máy cùng đôi dép của nạn nhân bị bỏ lại trên thành cầu - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Sau khi kiểm tra, công an phát hiện trên xe có đôi dép, nón bảo hiểm, khẩu trang và chìa khóa xe vẫn cắm vào ổ khóa. Trong cốp xe có giấy tờ tùy thân và tờ giấy nghi là thư tuyệt mệnh. Vụ việc được báo lên Công an huyện Kinh Môn thụ lý, giải quyết.

Nữ giáo viên mang thai nhảy cầu tự tử để lại thư tuyệt mệnh: 'Chúc chồng yêu hạnh phúc' - Ảnh 2

Nữ giáo viên mang thai nhảy cầu tự tử để lại thư tuyệt mệnh: 'Chúc chồng yêu hạnh phúc' - Ảnh 3

Lá thư nạn nhân để lại cho chồng và bố mẹ - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Nội dung trong thư viết: "Bố mẹ, con xin lỗi, con bất hiếu. Xin tha thứ cho con. Đừng trách chồng con, bố mẹ nhé. Chồng con rất tốt. Yêu gia đình mình. Con hơi mệt, cho con nằm nghỉ cả nhà nhé! Con bất hiếu.

Chồng yêu! Xin lỗi vì nói dối anh là em đi mua rau. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối em nói dối. Chúc chồng yêu quý hạnh phúc. Yêu chồng".

Nữ giáo viên mang thai nhảy cầu tự tử để lại thư tuyệt mệnh: 'Chúc chồng yêu hạnh phúc' - Ảnh 4

Người dân hiếu kỳ tập trung rất đông trên cầu theo dõi lực lượng chức năng giải quyết vụ việc - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Nhận tin báo, Công an huyện Kinh Môn có mặt tại hiện trường, thông báo cho gia đình nạn nhân và tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đến gần 22 giờ cùng ngày, thi thể chị Th. được tìm thấy và đưa lên bờ.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

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