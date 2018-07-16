Clip mang áo hai dây lên vùng cao làm từ thiện khiến dân mạng chia phe tranh cãi dữ dội

Xã hội 16/07/2018 21:55

Trong đống quần áo từ thiện cho bà con vùng cao có cả áo hai dây khiến nhiều người bức xúc.

Mới đây, anh N.H.A. (sống tại Hà Nội) đã đăng tải lên trang cá nhân đoạn clip ghi lại cảnh đống quần áo từ thiện được chất đống, bỏ ngoài sân do bà con vùng cao không thể mặc được cùng thái độ vô cùng bức xúc.

Clip: Mang áo hai dây lên vùng cao làm từ thiện gây nhiều tranh cãi

Theo hình ảnh trong clip, anh A. chỉ vào đống quần áo từ thiện được chất đống và nói: "Đây là những sản phẩm còn sót lại của các đoàn tình nguyện ở dưới xuôi. Những đồ dùng mang tính chất từ thiện nhưng người dân lại không mặc được, bây giờ vứt đống ở đây thì thật phí phạm. Chưa kể mất tiền xe và công chở lên tận đây. Đề nghị các đoàn tình nguyện trước khi đi phải kiểm soát được những thứ mình mang đi, chỉ nên mang theo những thứ bà con có thể sử dụng được. Không thể mang theo cả đống thứ quần áo rách, thủng thậm chí bẩn như thế này". 

Vừa nói, anh A. vừa bới trong đống quần áo những chiếc quần jean thời thượng, thậm chí có cả...áo hai dây gợi cảm. 

Được biết, đoạn clip trên được quay vào sáng 15/7, lúc đoàn thiện nguyện của anh N.H.A lên xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Anh A. cho biết, đống quần áo trên được một đoàn thiện nguyện đến trước đoàn của anh A. mang cho bà con. Tuy nhiên, có nhiều thứ đã quá cũ, sờn rách và không phù hợp với văn hóa nơi đây nên bà con bỏ lại không lấy. Nhìn đống đồ bị vứt đi, anh A. cảm thấy rất bức xúc nên mới quay clip đăng lên mạng xã hội.

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Đống quần áo từ thiện cho bà con vùng cao có cả quần jean... - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng cùng nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng chủ nhân đoạn clip đang quá khắt khe, hành động từ thiện dù sao cũng xuất phát từ cái tâm của mỗi người, không nên chỉ trích như vậy.

"Dù sao người ta cũng có tấm lòng quyên góp, xài được thì xài, không thì vứt đi. Đâu nhất thiết phải chỉ trích người khác như vậy", H.O. bình luận.

"Mai mốt có quần áo dư chắc vứt đi chứ chả dám mang đi làm từ thiện. Nói không chừng lại bị chê bai lòng tốt của mình", M.U. bày tỏ.

Clip mang áo hai dây lên vùng cao làm từ thiện khiến dân mạng chia phe tranh cãi dữ dội - Ảnh 2
...hay thậm chí là áo hai dây gợi cảm - Ảnh cắt từ clip

Bên cạnh đó, không ít người bảy tỏ sự đồng tình với anh N.H.A.

"Một số người vẫn nghĩ cho quần áo từ thiện chính là mang quần áo cũ không mặc được nữa đem cho người ta, không cần biết người ta có mặc được hay không. Nói hơi khó nghe nhưng quả thật như đi đổ rác vậy đó", H.D. cho biết.

"Mình bị nhiều lần như thế này rồi. Có lần người ta mang tới ủng hộ hai bao toàn quần áo dính vôi vữa xây nhà, lần khác lại mang quần áo rách tả tơi đến. May mà bọn mình soạn kỹ lại trước khi mang đi", N.M. bình luận.

"Nhìn đống đồ thấy bức xúc quá. Như thế này khác gì dọn nhà cho đỡ chật hay đổ rác hộ đâu. Thiện nguyện xuất phát từ cái tâm, thế nên hành động cũng nên có tâm một chút xíu", U.T. bày tỏ.

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