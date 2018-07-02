Mẹ chồng lên tiếng vụ vợ bỗng nhiên mất thai đôi, chồng uống thuốc chuột tự tử

Xã hội 02/07/2018 17:39

Đến thời điểm hiện tại, chị M. chỉ nói đã mất hai con sinh đôi nhưng nhất định không tiết lộ đã chôn hai thai nhi ở đâu.

Những ngày qua, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến vụ việc anh Nguyễn Ngọc L. (phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) uống thuốc chuột tự tử sau khi vợ là chị Trịnh Thị M. (ở xã Tân Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang) đi khám thai đôi (8 tháng tuổi) nhưng bất ngờ báo thai lưu, thi thể hai bào thai ở đâu không rõ.

Clip: Mẹ chồng nói về vụ vợ bỗng nhiên mất thai đôi, chồng quẫn trí tự tử

Mẹ chồng lên tiếng vụ vợ bỗng nhiên mất thai đôi, chồng uống thuốc chuột tự tử - Ảnh 1
Bà Đinh Thị Mùi - Ảnh: Eva

Bà Đinh Thị Mùi (mẹ anh L.) cho biết, hiện sự việc ngày càng rắc rối, con trai bà vẫn chưa được ra viện. Tuy tính mạng anh không còn bị đe dọa nhưng do bị đông máu nên sẽ mất nhiều thời gian điều trị và chưa thể xuất viện về nhà.

Suốt những ngày trong bệnh viện, anh L. thường tỉnh giấc giữa đêm gọi con, lúc nào cũng nghĩ các con đang quanh quẩn bên mình. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng khiến bà Mùi như đứt từng khúc ruột. 

Mẹ chồng lên tiếng vụ vợ bỗng nhiên mất thai đôi, chồng uống thuốc chuột tự tử - Ảnh 2
Đến giờ anh L. vẫn không không thể hiểu 2 con của mình đang ở đâu - Ảnh: Eva

Cũng kể từ ngày thông tin vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người gọi điện đến chia sẻ mất mát với gia đình. Tuy nhiên, một số người đã lợi dụng câu chuyện đau buồn này để trục lợi kiếm tiền.

"Vừa sáng nay có 3 người nói là hoạt động tâm linh đến đặt vấn đề với tôi và L., nói là biết chỗ 2 cháu tôi đang ở đâu. Ban đầu nghe thấy vậy, mắt L. sáng lên và rất tin tưởng. Sau đó, tôi nhận ra họ là những người lợi dụng lúc gia đình có chuyện để kiếm tiền, nên đã gọi công an phường vào can thiệp. Khi công an vào, cả 3 người đã tẩu thoát khỏi bệnh viện", bà Mùi trao đổi với Eva.

Hiện tại, anh L. và gia đình chỉ có mong ước duy nhất là biết các con còn sống hay đã chết. Thế nhưng vợ anh L. là chị M. nhất định không kể với ai về tung tích hai bào thai.

Mẹ chồng lên tiếng vụ vợ bỗng nhiên mất thai đôi, chồng uống thuốc chuột tự tử - Ảnh 3
Nghe vợ báo tin hai con đã chết lưu, đồng thời không biết thai nhi ở đâu khiến anh L. quẫn trí uống thuốc chuột tự tử - Ảnh: Saostar

Bà Mùi cũng cho hay, kể từ khi chồng tự tử, chị M. chưa từng đến bệnh viện thăm nom, hỏi han chồng. Sau khi thông báo mất hai con sinh đôi, chị M. đã nhắn tin cho mẹ chồng xin lỗi và nhận trách nhiệm, đồng thời nhờ bà Mùi chăm sóc cho anh L.

Tuy rất đau buồn nhưng bà Mùi không muốn chì chiết hay làm khó con dâu, bà chỉ mong hai vợ chồng anh L. cố vượt qua nỗi đau này. Đồng thời, bà mong muốn con dâu nói rõ sự thật để đón hai cháu nội về. 

Gia đình chị M. cho biết, hiện tại tinh thần của chị M. vô cùng hoảng loạn, phải uống thuốc ngủ, có dấu hiệu bị trầm cảm. Người phụ nữ tự nhốt mình trong nhà nhiều ngày nay và không nói chuyện với ai.

Mẹ chồng lên tiếng vụ vợ bỗng nhiên mất thai đôi, chồng uống thuốc chuột tự tử - Ảnh 4
Ảnh cưới của vợ chồng anh L. - Ảnh: Saostar

Như đã đưa tin trước đó, sáng 16/6, chị T.T.M. (25 tuổi, ở Bắc Giang) đi khám thai, sau đó báo cho chồng là anh Nguyễn Ngọc L. (22 tuổi) là hai con sinh đôi vẫn khỏe mạnh, một bé nặng 2kg, một bé nặng 1,7kg.

Tuy nhiên đến chiều cùng ngày, chị M. bất ngờ gọi điện cho chồng báo thai lưu, phải bỏ thai. Sau thông báo đó, chị M. bỏ đi đâu không rõ. 

Sau đó, cả gia đình anh L. đi khắp các Bệnh viện Bắc Giang xem có bệnh án tên chị M. không nhưng tất cả đều không thấy.

Hôm sau, chị M. về nhà mẹ đẻ trong tình trạng sốc, hoảng loạn, hỏi gì cũng không nhớ. Trong quá trình chăm sóc vợ, chị M. lúc thì nói gửi con ở chùa, khi lại nói thực ra không hề có thai mà là khối u trong bụng. 

Quẫn trí, anh L. uống thuốc ngủ tự tử, may mắn được bạn bè phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Tâm thư của anh L. trước khi tự tử - Ảnh chụp màn hình
Tình tiết bí ẩn quanh vụ vợ bỗng nhiên mất thai đôi, chồng uống thuốc chuột tự tử

Tình tiết bí ẩn quanh vụ vợ bỗng nhiên mất thai đôi, chồng uống thuốc chuột tự tử

Người bạn đi cùng chị M. trong ngày chị thông báo mất thai sinh đôi với chồng đã có chia sẻ về vụ việc.

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