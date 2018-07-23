Cặp vợ chồng hiếm muộn tố điều dưỡng tắc trách khiến con trai 4 tháng tuổi tử vong đau đớn

Xã hội 23/07/2018 21:17

Cái chết của bé trai 4 tháng tuổi khiến vợ chồng anh Sơn ngã quỵ vì quá sốc. Trước đó, vợ chồng anh đã phải tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc mới có thể sinh con ra.

Hôm nay (23/7), ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y Tế) đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La chỉ đạo Bệnh viện (BV) Đa khoa Mường La (tỉnh Sơn La) khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin bé 4 tháng tuổi tử vong do các y bác sĩ tắc trách. Nếu vi phạm phải được xử lý công khai, đúng quy định của pháp luật.

Cặp vợ chồng hiếm muộn tố điều dưỡng tắc trách khiến con trai 4 tháng tuổi tử vong đau đớn - Ảnh 1
Cha mẹ bé trai tử vong tố điều dưỡng tắc trách - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, tài khoản Facebook Nguyễn Bình Sơn đăng tải bài viết cho biết con trai anh là bé Nguyễn Minh P. (4 tháng tuổi) tử vong ngày 20/7 tại BV Đa Khoa Mường La.

Theo nội dung bài viết của anh Sơn, ngày 19/7, bé P. bị sốt, bỏ bú nên được gia đình đưa đến BV Đa Khoa Mường La khám. Khoảng 21 giờ cùng ngày, bệnh nhi được đưa vào viện nhưng không có bác sĩ nào thăm khám.

Một điều dưỡng tên M. chẩn đoán bé trai bị sốt nhẹ và nói cho truyền nước 1 đêm, hôm sau có thể về. Sau khi truyền được 2/3 chai nước, bé P. tỉnh táo và có thể chơi đùa. Tuy nhiên, điều dưỡng M. nói phải tiếp tục truyền đường.

30 phút sau, toàn thân bé trai tím tái, lên cơn co giật nhưng vẫn không có bác sĩ nào đến cấp cứu. Dù gia đình đã nhiều lần van xin hãy gọi bác sĩ đến hỗ trợ nhưng điều dưỡng M. chỉ lúng túng đo nhiệt độ chứ không gọi bác sĩ trực, 

Thấy mắt bé sưng phồng, điều dưỡng M. vẫn khẳng định bé không sao. Khi gia đình đòi chuyển viện, điều dưỡng M. nói phải chờ đến sáng, sau khi họp giao ban, hội chẩn xong, lãnh đạo ký thì mới được chuyển viện. Chỉ đến khi cháu bé bất động, điều dưỡng M. mới gọi bác sĩ.

Cũng theo anh Sơn, vợ chồng anh phải mất 3,4 năm chữa hiếm muộn, nhiều lần xuống Hà Nội thụ tinh trong ống nghiệm mới sinh được cháu P. Khi mang thai, vợ anh Sơn phải nghỉ việc, nằm bất động trên giường suốt 9 tháng 10 ngày. Việc bé P. tử vong đột ngột khiến vợ chồng anh chị suy sụp hoàn toàn.

Hiện cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc.

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