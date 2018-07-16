Sau ly hôn, mẹ dùng dao đâm thủng ruột con trai 11 tháng tuổi

Xã hội 16/07/2018 10:50

Cháu bé bị mẹ dùng dao đâm thủng ruột, vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tối 15/7, Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM tiếp nhận trường hợp bé trai 11 tháng tuổi được bà ngoại đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị dao đâm ở bụng. Đáng nói, người gây ra vết thương cho bé trai chính là mẹ ruột của bé.

Theo Tuổi Trẻ, bệnh nhi là H.P.T. (11 tháng tuổi), đang sống cùng bà ngoại tại phường Thạnh Xuân, Quận 12 (TPHCM).

Theo các y bác sĩ, bé T. được bà ngoại đưa vào bệnh viện cấp cứu lúc 16 giờ 40 cùng ngày. Bé trai có hai vết đâm sâu ở bụng khiến ruột lòi ra ngoài, mất nhiều máu dẫn đến hôn mê.

Sau ly hôn, mẹ dùng dao đâm thủng ruột con trai 11 tháng tuổi - Ảnh 1
Bé trai 11 tháng tuổi bị mẹ dùng dao đâm thủng ruột - Ảnh minh họa: Internet

Bà L.K.H (bà ngoại cháu bé) cho biết, con gái bà cưới chồng và sinh được hai đứa con, trong đó bé T. là con út. Mới đây, vợ chồng con gái bà ly hôn, để lại hai cháu cho bà chăm nuôi tại quận 12, thỉnh thoảng mới ghé qua thăm.

Chiều 15/7, mẹ bé T. về thăm nhà. Khi bà H. đang quét sân thì nghe tiếng bé T. khóc thét trong nhà. Bà H. chạy vội vào kiểm tra trong nhà vệ sinh thì phát hiện con gái đang dùng dao đâm vào bụng cháu bé. Bà lập tức xô con gái ra ngoài, tri hô hàng xóm sang băng bó vết thương rồi đưa bé vào bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, đội ngũ cấp cứu nhanh chóng tiến hành cầm máu, tiếp oxy cho bệnh nhi. Sau khi hội chẩn, bác sĩ chuyên khoa nhi tiên lượng vết thương của cháu bé rất nặng, có nguy cơ ảnh hưởng tính mạng nếu không phẫu thuật kịp thời. Do đó, lúc 17 giờ 20, bé trai được chuyển gấp qua Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp tục điều trị. 

Tối cùng ngày, đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết các bác sĩ của bệnh viện đang tiến hành phẫu thuật cho bé T.

Cũng theo bà H., gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Mẹ bé trai có biểu hiện bị bệnh tâm thần một thời gian dài nhưng chưa có điều kiện chữa trị.

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