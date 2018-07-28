Chồng sát hại vợ dã man vì 'chuẩn bị quá lâu trước khi đi chơi'

Thế giới 28/07/2018 12:17

Người chồng trong cơn tức giận đã bắn chết vợ mình chỉ vì cô đã mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho việc đi chơi.

Dailymail đưa tin, ngày 19/7 vừa qua đã xảy ra vụ chồng bắn chết vợ khiến dư luận địa phương chấn động. 

Nghi phạm nhanh chóng được xác định là Gabriel Hernandez Reyes (26 tuổi). Người này đã bắn hai phát đạn vào vợ mình là cô Hortencia Balcanzar (26 tuổi) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ án mạng xảy ra tại trang trại của bố mẹ nghi phạm ở Veracruz (Mexico).

Chồng sát hại vợ dã man vì 'chuẩn bị quá lâu trước khi đi chơi' - Ảnh 1
Nạn nhân Hortencia Balcanzar - Ảnh: Dailymail

Theo cảnh sát địa phương, cô Hortencia Balcanzar đang cho con 9 tháng tuổi bú sữa thì bị chồng bắn gục. Nguyên nhân vụ án mạng được cho là do người phụ nữ chuẩn bị quá lâu để cùng chồng vào thị trấn chơi khiến người chồng tức giận.

Hàng xóm sau khi nghe những tiếng nổ lớn đã chạy ngay đến xem, đồng thời báo cảnh sát. Tuy nhiên khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì Hernandez Reyes đã trốn thoát.

Chồng sát hại vợ dã man vì 'chuẩn bị quá lâu trước khi đi chơi' - Ảnh 2
Trước khi bị chồng bắn chết, nạn nhân đã phải chịu bạo hành suốt thời gian dài - Ảnh: Dailymail

Trong video phỏng vấn của kênh Univision, hàng xóm tiết lộ nạn nhân đã bị chồng bạo hành dã man trong suốt nhiều năm.

Hơn nữa, người thân của Balcanzar cho biết, Hernandez Reyes thường dùng dây cáp để quật vào người vợ. Thậm chí hắn còn dùng súng để đe dọa cô mỗi khi không vừa ý.

Chồng sát hại vợ dã man vì 'chuẩn bị quá lâu trước khi đi chơi' - Ảnh 3
Nghi phạm Gabriel Hernandez Reyes - Ảnh: Dailymail

Trang Expediente tiết lộ, nghi phạm có con riêng với một phụ nữ khác trong thị trấn khiến cô Balcanzar bị trầm cảm một thời gian dài trước khi qua đời.

Cha ruột nạn nhân bức xúc vì cho rằng cái chết của cô có một phần lỗi của cha mẹ chồng. Những người nhà chồng thường tỏ ra thờ ơ mỗi khi nạn nhân bị chồng hành hạ.

"Hắn ta lấy con tôi về để hầu hạ cho cả gia đình chồng. Chẳng ai trong nhà đó đối xử tốt với nó. Họ coi con bé như người hầu vậy. Mỗi khi nó bị chồng đánh, tất cả đều dửng dưng", bố ruột cô Hortencia Balcanzar bức xúc.

Chồng sát hại vợ dã man vì 'chuẩn bị quá lâu trước khi đi chơi' - Ảnh 4
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Dailymail

Bà Francisca (mẹ nạn nhân) đã bị sốc và suy sụp sau khi biết tin con gái bị bắn chết. Bà vô cùng hối hận vì không thể cứu con gái mình. "Tôi không thể bảo vệ con bé bởi tôi không biết anh ta có súng", bà mẹ đau buồn nói.

Lực lượng chức năng Mexico hiện vẫn đang ráo riết truy tìm hung thủ.

Chồng sát hại vợ dã man vì 'chuẩn bị quá lâu trước khi đi chơi' - Ảnh 5
Mẹ nạn nhân suy sụp khi con gái bị chồng bắn chết - Ảnh: Dailymail

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