Cô giáo bạo hành bé 5 tuổi sưng mặt, tổn thương đầu: 'Do biếng ăn nên tát để bé sợ'

Xã hội 28/07/2018 00:45

Cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai cô giáo tát sưng mặt bé gái 5 tuổi ở cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng.

Hôm nay (27/7), Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết, đơn vị đang tiến hành lấy lời khai cô giáo mầm non N.H.P. (26 tuổi) để điều tra, xử lý về hành vi bạo hành bé P.T.N.D. (5 tuổi). Sự việc xảy ra tại cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng (quốc lộ 50, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM).

Bước đầu tại cơ quan điều tra, cô P. khai rằng do cháu D. biếng ăn và nôn ói nên dùng tay tát liên tiếp vào vùng má để dọa cho bé sợ, không ngờ lại gây chấn thương cho cháu bé.

Cô giáo bạo hành bé 5 tuổi sưng mặt, tổn thương đầu: 'Do biếng ăn nên tát để bé sợ' - Ảnh 1
Vụ việc bé gái 5 tuổi bị cô giáo bạo hành gây bức xúc trong dư luận xã hội - Ảnh: Internet

Trước đó, khoảng 10 giờ 45 ngày 25/7, sau khi ăn trưa, bé P.T.N.D. (5 tuổi) bị nôn ói. Thay vì tìm hiểu nguyên nhân và giúp bé D. ăn uống trở lại, cô P. đã dùng tay tát liên tiếp vào mặt bé, đồng thời thực hiện nhiều hành vi bạo hành khác khiến mặt bé D. sưng tấy. Sau đó, bé gái được các giáo viên khác chườm nước đá và lăn trứng gà cho bớt sưng. 

Chiều cùng ngày, bà nội bé D. qua trường đón thì phát hiện sự việc nên đã trình báo cơ quan chức năng. Xem trích xuất camera của nhà trẻ, cơ quan công an phát hiện bé D. bị cô giáo P. đánh liên tiếp vào mặt.

Sau khi thăm khám tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bé D. bị nứt xương hàm, sưng tấy mặt và tâm lý hoảng loạn.

Cô giáo bạo hành bé 5 tuổi sưng mặt, tổn thương đầu: 'Do biếng ăn nên tát để bé sợ' - Ảnh 2
Sau khi giám định thương tật, bé gái được xác định tổn thương phần mềm trên mặt và tổn thương đầu - Ảnh: Internet

Anh Huy, chủ cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng cho biết, cô P. làm việc ở đây từ tháng 2/2018. Người này có bằng Cao đẳng sư phạm mầm non. Việc cô P. được đào tạo chính quy về sư phạm mầm non lại có hành vi bạo hành trẻ dã man khiến dư luận vô cùng bức xúc, phẫn nộ.

Hiện cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng đã bị đình chỉ hoạt động. Các cháu đang học tại đây đã được chuyển sang cơ sở giáo dục mầm non khác.

Cô giáo bạo hành bé 5 tuổi sưng mặt, tổn thương đầu: 'Do biếng ăn nên tát để bé sợ' - Ảnh 3

Cơ sở Ánh Sao Vàng hoạt động hơn 1 năm nay, có giấy phép đăng ký hoạt động. Cơ sở hiện có 50 trẻ theo học và được 4 bảo mẫu dạy dỗ, chăm sóc hằng ngày - Ảnh: Internet

Kết quả giám định thương tật cho thấy bé gái bị tổn thương phần mềm trên mặt và tổn thương đầu.

Sau khi suy nghĩ kỹ, xét thấy hoàn cảnh cô P. tội nghiệp, gia đình có chuyện buồn và cô giáo đang phải chịu áp lực tâm lý rất lớn nên người nhà bé D. không muốn làm lớn chuyện, chỉ mong giải quyệt trong êm đẹp. 

Bên cạnh đó, mẹ bé D. mới mất khoảng 2 năm trước, hiện bé đang sống cùng bố và bà nội. Gia đình lo sợ nếu tiếp tục truy tố, cuộc sống của bé gái sẽ bị đảo lộn, không tốt cho sự phát triển của bé. Sắp tới, gia đình bé D. sẽ làm đơn xin giảm nhẹ cho cô P.

Quyết định gây ngỡ ngàng của gia đình bé gái 5 tuổi bị cô giáo tát nứt xương hàm

Quyết định gây ngỡ ngàng của gia đình bé gái 5 tuổi bị cô giáo tát nứt xương hàm

Do xét thấy hoàn cảnh cô giáo rất đáng thương, gia đình bé gái bị tát sưng mặt quyết định không tiếp tục truy tố.

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