Hôm nay (27/7), Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết, đơn vị đang tiến hành lấy lời khai cô giáo mầm non N.H.P. (26 tuổi) để điều tra, xử lý về hành vi bạo hành bé P.T.N.D. (5 tuổi). Sự việc xảy ra tại cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng (quốc lộ 50, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM).

Bước đầu tại cơ quan điều tra, cô P. khai rằng do cháu D. biếng ăn và nôn ói nên dùng tay tát liên tiếp vào vùng má để dọa cho bé sợ, không ngờ lại gây chấn thương cho cháu bé.