Quyết định gây ngỡ ngàng của gia đình bé gái 5 tuổi bị cô giáo tát nứt xương hàm

Xã hội 27/07/2018 16:09

Do xét thấy hoàn cảnh cô giáo rất đáng thương, gia đình bé gái bị tát sưng mặt quyết định không tiếp tục truy tố.

Hai ngày nay, sự việc bé P.T.N.D. (5 tuổi) bị cô P. (SN 1992, trường mầm non Ánh Sao Vàng) tát liên tiếp vào mặt dẫn đến nứt xương hàm, mặt sưng tấy khiến dư luận xã hội vô cùng bức xúc.

Quyết định gây ngỡ ngàng của gia đình bé gái 5 tuổi bị cô giáo tát nứt xương hàm - Ảnh 1
Cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng đã bị đình chỉ hoạt động - Ảnh: Thời Đại

Sáng nay (27/7), gia đình bé D. cho biết, sau khi sự việc lan truyền rộng rãi và được nhiều người biết tới, cháu bé tỏ ra sợ hãi và không dám tiếp xúc với mọi người.

Cô ruột cháu bé cho biết, hai ngày nay bé gái chỉ uống được sữa, lại phải đi nhiều nơi cho lời khai, giám định thương tật nên rất mệt mỏi. Cuộc sống gia đình cũng vì thế mà đảo lộn.

Quyết định gây ngỡ ngàng của gia đình bé gái 5 tuổi bị cô giáo tát nứt xương hàm - Ảnh 2
Cô ruột bé D. cho biết gia đình không muốn làm lớn chuyện - Ảnh: Thời Đại

Ban đầu khi đưa bé D. đi khám, bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị nứt xương hàm, sưng tấy mặt do bị tát nhiều cái. Tuy nhiên sau khi giám định thương tật, bé gái chỉ bị tổn thương phần mềm trên mặt và tổn thương đầu.

Sau khi suy nghĩ kỹ, xét thấy hoàn cảnh cô P. tội nghiệp, gia đình có chuyện buồn và cô giáo đang phải chịu áp lực tâm lý rất lớn nên người nhà bé D. không muốn làm lớn chuyện, chỉ mong giải quyệt trong êm đẹp. 

Quyết định gây ngỡ ngàng của gia đình bé gái 5 tuổi bị cô giáo tát nứt xương hàm - Ảnh 3
Sau khi giám định thương tật, bé gái được xác định tổn thương phần mềm trên mặt và tổn thương đầu - Ảnh: Thời Đại

Bên cạnh đó, mẹ bé D. mới mất khoảng 2 năm trước, hiện bé đang sống cùng bố và bà nội. Nếu truy tố cô P. đến cùng, gia đình sợ cuộc sống của bé gái sẽ bị đảo lộn. Sắp tới, gia đình bé D. sẽ làm đơn xin giảm nhẹ cho cô P.

Quyết định gây ngỡ ngàng của gia đình bé gái 5 tuổi bị cô giáo tát nứt xương hàm - Ảnh 4

Cơ sở A.S.V có khoảng 50 học sinh, chia làm 2 lớp do 4 giáo viên quản lý - Ảnh: Thời Đại

Hiện tại, mọi người chỉ mong cháu bé sớm hồi phục sức khỏe và tinh thần để có thể đi học trở lại.

"Giờ mọi việc đã có cơ quan chức năng giải quyết, chúng tôi không muốn bé bị ảnh hưởng tâm lý nhiều nữa. Hiện bé đang cùng bố đi làm các thủ tục, giám định tiếp để hỗ trợ vụ việc", cô ruột của bé D. nói.

 

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Thấy bé gái 5 tuổi nôn ói trong bữa ăn trưa, một bảo mẫu trường mầm non trên địa bàn huyện Bình Chánh đã dùng tay tát, đánh bé liên tục vào mặt khiến bé sưng tấy mặt rồi dọa không được tiết lộ cho gia đình biết.

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