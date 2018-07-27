Lộ hình ảnh xinh đẹp, tràn đầy sức sống của nữ giúp việc trước khi bị bà chủ tra tấn như thời trung cổ

Xã hội 27/07/2018 10:52

Trước khi bị bà chủ tra tấn đến biến dạng, Y Nhiêu được bà con làng Peng Siêl nhận xét là xinh đẹp, tính tình dễ mến.

Những ngày gần đây, vụ việc nữ giúp việc bị bà chủ tra tấn dã man khiến cơ thể biến dạng thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. 

Sau gần 4 năm đi làm thuê, Y Nhiêu (SN 1995, trú tại thôn Pêng Siêl, xã Đak Pét, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum) trở về nhà với khuôn mặt chi chít sẹo, răng bị bẻ gãy, đầu trọc vì bị đối tượng Nguyễn Thị Hà (SN 1979, tên thường gọi là Nga "vọc", tạm trú tổ 3, phường Thống Nhất, TP. Pleiku, Gia Lai) hành hạ, tra tấn dã man như thời trung cổ.

Lộ hình ảnh xinh đẹp, tràn đầy sức sống của nữ giúp việc trước khi bị bà chủ tra tấn như thời trung cổ - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Thị Hà - Ảnh: Internet

Bà Y chúc (mẹ ruột nạn nhân) cho biết, trước đây khi còn ở quê, Y Nhiêu là cô gái xinh đẹp, được nhiều người yêu mến. Bà con luôn so sánh Y Nhiêu với những bông hoa của núi rừng làng Peng Siêl. Cô gái trẻ khiến người đối diện ấn tượng bởi mái tóc dài thướt tha, mắt đen láy và tinh thần tràn đầy sức sống của một thiếu nữ mới lớn. Chính vì thế, bà Y Nhiêu đã không nhận ra con gái sau 3 năm cô sống trong "động quỷ".

Khi được đưa đến đồn công để gặp Y Nhiêu, bà Y Chúc dứt khoát không nhận đây là con mình vì vẻ ngoài khác một trời một vực so với trước đây. Chỉ đến khi Y Nhiêu gọi tên các thành viên trong gia đình, bà Y Chúc mới bàng hoàng nhận ra liền ôm con gái khóc nức nở.

Lộ hình ảnh xinh đẹp, tràn đầy sức sống của nữ giúp việc trước khi bị bà chủ tra tấn như thời trung cổ - Ảnh 2

'Đây là tấm ảnh con tôi chụp trước khi đi làm thuê ở Gia Lai khoảng 3 năm, mà bây giờ lại thế này đây', mẹ Y Nhiêu vừa nói vừa khóc - Ảnh: Dân Việt

Ông Phạm Văn Phụ - Chủ tịch UBND xã Đắk Pét (huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) cho biết gia đình Y Nhiêu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo lại là người đồng bào dân tộc thiểu số ít người.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo xã đã quyên góp được hơn 10 triệu đồng từ các cán bộ nhân viên trong đơn vị để hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Ông Phụ cũng hy vọng các cơ quan đoàn thể, các nhà hảo tâm hãy chung tay giúp đỡ cho gia đình Y Nhiêu tại thời điểm vô cùng khó khăn này.

Lộ hình ảnh xinh đẹp, tràn đầy sức sống của nữ giúp việc trước khi bị bà chủ tra tấn như thời trung cổ - Ảnh 3

Từ một cô gái xinh đẹp, Y Nhiêu bị bà chủ cạo đầu, đánh đập đến biến dạng cơ thể khiến ai nấy vô cùng xót xa - Ảnh: Internet

May mắn là, một thẩm mỹ viện ở TPHCM đã quyết định tài trợ hơn 300 triệu đồng chi phí phẫu thuật thẩm mỹ để khắc phục phần nào những tổn thương cơ thể của Y Nhiêu.

Như đã đưa tin trước đó, Y Nhiêu đến công an trình báo bị bà Nguyễn Thị Hà đánh đập, tra tấn trong thời gian làm giúp việc tại đây.

Theo kết quả giám định tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei, Y Nhiêu có di chứng bỏng để lại sẹo toàn thân. Ngoài ra, còn có vết thương nhiễm trùng ở vùng tai hai bên, một ngón một bàn tay phải bị nhiễm trùng có mủ dẫn đến hoại tử.

Lộ hình ảnh xinh đẹp, tràn đầy sức sống của nữ giúp việc trước khi bị bà chủ tra tấn như thời trung cổ - Ảnh 4

Lộ hình ảnh xinh đẹp, tràn đầy sức sống của nữ giúp việc trước khi bị bà chủ tra tấn như thời trung cổ - Ảnh 5
Cô gái cho biết bị bà chủ bẻ răng, đánh đập dã man - Ảnh: Internet

Tay trái bị ủi bàn là, rồi kê sắt hơ nóng mà hơ trên bếp than rồi dí lên người. Mặt bị rạch dao lam, ủi bàn là và hơ sắt nóng.

Y Nhiêu bị tra tấn liên tục, không dứt. Răng thì họ dùng búa đập trước, không rụng được răng thì bà dùng kìm bẻ nhổ. Tai thì họ dùng kìm cắt kẽm cắt đứt. Bà chủ dùng cả dao phay xẻo từng nhát vào tay của em. Ở đỉnh đầu chi chít sẹo, họ dùng sắt nhọn cứ thế chọc vào. Khi em bị ngã xuống, họ lấy chân đá thúc mạnh", lời kể của Y Nhiêu khiến nhiều người rùng mình sợ hãi.

Cũng theo lời Y Nhiêu, lúc cô có thai 5 tháng đã bị bà chủ đánh cho sảy thai. Hiện tại, bả vai trái của cô bây giờ không cử động được, nguy cơ cao bị liệt, toàn thân sẹo mới chồng lên sẹo cũ, có những nơi, thịt bắt đầu thối. Dù nhập viện, được bác sĩ tận tình chăm sóc, nhưng da của Y Nhiêu vẫn bong tróc, lở loét bởi những màn tra tấn.

Được biết, Nga "vọc" nghi ngờ Y Nhiêu lấy trộm tiền tỷ của mình nên hành hạ cô gái bằng nhiều cách thức dã man như dùng cây sắt đóng đinh đập lên người, dùng khò lửa đốt da thịt...Thậm chí còn lấy bàn ủi nóng áp vào người gây nhiều thương tích.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Cô gái bị bà chủ tra tấn dã man như thời trung cổ được tài trợ 300 triệu phẫu thuật thẩm mỹ

Cô gái bị bà chủ tra tấn dã man như thời trung cổ được tài trợ 300 triệu phẫu thuật thẩm mỹ

Người tài trợ 300 triệu cho cô gái bị bà chủ tra tấn dã man chính là bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái.

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