Chị Y Nhiêu tố cáo đối tượng Nguyễn Thị Hà (SN 1979, tên thường gọi là Nga "vọc", tạm trú tổ 3, phường Thống Nhất, TP. Pleiku, Gia Lai) đã bạo hành chị suốt một thời gian dài.

Hôm nay (24/7), chị Y Nhiêu (SN 1995, trú tại thôn Pêng Siêl, xã Đak Pét, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum) nạn nhân bị bà chủ tra tấn dã man đã được chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp tục điều trị và giám định tỷ lệ thương tích trên cơ thể.

Liên quan đến vụ việc, bác sĩ Chiêm Quốc Thái cho biết sẽ phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí cho chị Y Nhiêu, khắc phục phần nào những tổn thương cơ thể của chị.

Hiện tại, phía bác sĩ Thái đang chờ sức khỏe của chị Y Nhiêu ổn định, đồng thời xác định rõ mức độ tổn thương của các bộ phận trên cơ thể rồi mới tiến hành phẫu thuật.

Cơ quan chức năng đưa Y Nhiêu đi giám định thương tật tại bệnh viện - Ảnh: ĐS&PL

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái nhận định, cô gái này cần phải làm răng sứ, tái tạo lại những khu vực bị tổn thương để Y Nhiêu có được cuộc sống tốt nhất. Chi phí phẫu thuật ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái - Ảnh: Internet

Ngoài ra, phía bệnh viện thẩm mỹ của bác sĩ Thái sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở, đồng thời thuê xe riêng để chở Y Nhiêu và gia đình đi khám chữa bệnh.

Những thương tích cơ thể khiến nhiều người rùng mình sợ hãi - Ảnh: Internet

Trước thông tin này, Y Nhiêu và gia đình tỏ ra vô cùng vui mừng. Anh trai Y Nhiêu cho biết sức khỏe cô gái đã dần ổn định, tâm lý cũng đã bớt hoảng loạn. Trước đó khi bỏ trốn khỏi nhà bà chủ, Y Nhiêu vô cùng hoảng sợ, luôn la hét khi gặp người lạ.

Người thân của Y Nhiêu gửi lời cảm ơn bác sĩ Chiêm Quốc Thái, đồng thời cho biết gia đình sẽ cố gắng hết sức để giúp Y Nhiêu vượt qua khó khăn, sống một cuộc đời mới.

Clip: Lời kể của cô gái trẻ bị chủ ngược đãi, hành hạ như thời trung cổ

Như đã đưa tin trước đó, Y Nhiêu đến công an trình báo bị bà Nguyễn Thị Hà đánh đập, tra tấn trong thời gian làm giúp việc tại đây.

Theo kết quả giám định tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei, Y Nhiêu có di chứng bỏng để lại sẹo toàn thân. Ngoài ra, còn có vết thương nhiễm trùng ở vùng tai hai bên, một ngón một bàn tay phải bị nhiễm trùng có mủ dẫn đến hoại tử.

Cô gái cho biết bị bà chủ bẻ răng, đánh đập dã man - Ảnh: Internet

"Tay trái bị ủi bàn là, rồi kê sắt hơ nóng mà hơ trên bếp than rồi dí lên người. Mặt bị rạch dao lam, ủi bàn là và hơ sắt nóng.

Y Nhiêu bị tra tấn liên tục, không dứt. Răng thì họ dùng búa đập trước, không rụng được răng thì bà dùng kìm bẻ nhổ. Tai thì họ dùng kìm cắt kẽm cắt đứt. Bà chủ dùng cả dao phay xẻo từng nhát vào tay của em. Ở đỉnh đầu chi chít sẹo, họ dùng sắt nhọn cứ thế chọc vào. Khi em bị ngã xuống, họ lấy chân đá thúc mạnh", lời kể của Y Nhiêu khiến nhiều người rùng mình sợ hãi.

Cũng theo lời Y Nhiêu, lúc cô có thai 5 tháng đã bị bà chủ đánh cho sảy thai. Hiện tại, bả vai trái của cô bây giờ không cử động được, nguy cơ cao bị liệt, toàn thân sẹo mới chồng lên sẹo cũ, có những nơi, thịt bắt đầu thối. Dù nhập viện, được bác sĩ tận tình chăm sóc, nhưng da của Y Nhiêu vẫn bong tróc, lở loét bởi những màn tra tấn.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.