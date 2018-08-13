Danh tính các nạn nhân được xác định là: bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (44 tuổi), chị Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi, con gái bà Hoa) và cháu Phan Ngọc Anh (5 tuổi, con riêng của chị Ngân). Nạn nhân bị thương là chị Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi, em gái chị Ngân) đang được lấy lời khai.

Hôm nay (13/8), Công an tỉnh Tiền Giang đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhận chứng, truy bắt nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người .

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân Khoa sát hại 3 người trong gia đình nhà vợ là do mâu thuẫn trong cuộc sống.

Như đã đưa tin, sáng cùng ngày, ông Đinh Văn Trung (47 tuổi, chồng bà Hoa) đi chăm sóc mẹ ruột ở bệnh viện tại TP Mỹ Tho trở về nhà. Lúc này, ông phát hiện vợ, con gái và cháu ngoại đã chết. Riêng chị Ánh vẫn còn sống và bị trói trong phòng.

Chị Ánh cho biết hung thủ chính là anh rể Nguyễn Đăng Khoa. Sau khi sát hại cả nhà, Khoa đã bóp cổ chị Ánh khiến chị bị ngất. Sau khi tỉnh lại, chị Ánh đã van xin Khoa tha mạng. Trước khi rời khỏi hiện trường, Khoa nói với chị Ánh về ý định tự tử của mình.

Hiện trường phát hiện cháu bé 5 tuổi - Ảnh: Zing

Người thân của nạn nhân cho biết, chị Ngân từng kết hôn, cháu Ngọc Anh là con riêng của chị và chồng cũ. Sau khi chia tay, chị Ngân có tình cảm yêu đương với Khoa nhưng bị gia đình phản đối. Tuy nhiên, cặp đôi quyết tâm kết hôn nên gia đình đành chấp nhận.

Trước đây, Khoa từng làm nghề chích heo, chăn nuôi, sau đó lấy vợ thì đổi sang nghề tiếp thị thuốc lá...

Từ khi lấy nhau, Khoa dọn về ở nhà vợ, cả hai chưa sinh con chung. Hàng xóm xung quanh cũng ít tiếp xúc với đối tượng. Một số người bà con với nạn nhân còn không biết đến Khoa.

Đêm xảy ra vụ án, ông Đinh Văn Trung (cha chị Ngân) đang nuôi người ốm trong bệnh viện nên không có nhà. Chồng cũ chị Ngân khi nghe tin con ruột bị sát hại đã đến hiện trường và ngất xỉu.

Nghi phạm (phải) cùng nạn nhân chụp ảnh cưới. Ảnh: Người Lao Động

Bà nội bé Ngọc Anh cho biết gia đình mới rước bé về nhà nội chơi hơn 2 tuần nay. Chiều 12/8, người thân đưa cháu về lại nhà mẹ để sáng 13/8 đi học thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Hiện công an vẫn đang điều tra, truy bắt nghi phạm về quy án.