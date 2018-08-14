Hai ngày nay, vụ án con rể thảm sát nhà vợ khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương xảy ra ở ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang gây rúng động dư luận xã hội.

Đêm xảy ra vụ án, ông Đinh Văn Trung (chồng bà Hoa) vắng nhà vì ở bệnh viện chăm sóc mẹ ruột bị ốm.

Các nạn nhân gồm bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (44 tuổi), chị Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi, con gái bà Hoa) và cháu Phan Ngọc Anh (5 tuổi, con riêng của chị Ngân). Nạn nhân bị thương là chị Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi, em gái chị Ngân).

Chị Ánh cho biết hung thủ gây ra vụ án mạng chính là anh rể Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, quê Đồng Tháp).

Người dân địa phương rúng động trước thảm án gia đình 3 người - Ảnh: Thời Đại

Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe của chị Ngân có một lá đơn xin ly hôn của chị và Khoa. Bước đầu, cơ quan xác định nguyên nhân Khoa sát hại nhà vợ là do mâu thuẫn trong cuộc sống.

Chị Đinh Thị Ngọc Ánh - nạn nhân may mắn sống sót trong vụ án mạng kể lại, khoảng 3 giờ sáng 13/8, chị Ánh nghe tiếng động bên phòng mẹ nên sang kiểm tra thì bị Khoa óp cổ, đè xuống nền nhà đến khi ngất đi, rồi dùng dây dù trói, vác vào phòng. Chứng kiến sự việc, bé gái 5 tuổi (con riêng của chị Ngân) hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài vườn, bị Khoa đuổi theo sát hại.

Trước đó Khoa đã dùng dây dù siết cổ vợ và mẹ vợ tử vong. Một lúc sau, Ánh tỉnh dậy và cầu xin Khoa tha mạng. Đối tượng Khoa mang theo toàn bộ nữ trang vàng bạc, hơn 10 triệu ông Trung cất ở nhà, 4 điện thoại và 1 chiếc xe máy rồi bỏ đi.

Sau đó, Ánh cố hết sức bò ra đường kêu cứu. Đến khoảng 6 giờ sáng, hàng xóm nghe tiếng Ánh kêu cứu nên kiểm tra, phát hiện thi thể các nạn nhân liền tri hô rồi báo công an.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã bàn giao thi thể ba nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Nghi phạm từng dọa giết cả gia đình hàng xóm

Ông Đinh Văn Trung cho biết, nhà mình chuyên làm vườn, nuôi heo và nấu rượu. Chị Ngân từng có một đời chồng và sinh được cháu Ngọc Anh năm nay lên 5 tuổi. Sau khi chia tay, Ngân đem lòng yêu Khoa, người làm nghề thú y hay lui tới nhà ông Trung chích heo.

Ảnh cưới của Khoa và chị Ngân - Ảnh: Thanh Niên

Lúc đầu, gia đình phản đối cuộc hôn nhân này nhưng cả hai quyết chí lấy nhau nên gia đình đành chấp nhận. Sau khi cưới, Khoa chuyển về nhà vợ ở hơn 1 năm nay, chuyển sang làm tiếp thị thuốc lá.

Theo Thời Đại, lúc mới về làm rể, Khoa từng xách dao sang nhà hàng xóm đe dọa sẽ giết cả gia đình vì dám phàn nàn chuyện hắn nuôi heo bốc mùi hôi thối.

Cũng vì tính cách cộc cằn này nên người dân trong ấp không ai dám tiếp chuyện với Khoa.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.