Ông M. đi nhậu từ chiều đến tận đêm khuya mới về nên hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Sau đó không lâu ông M. bàng hoàng phát hiện vợ tự tử.

Mới đây, vụ việc hy hữu vợ treo cổ tự tử vì giận chồng đi nhậu về quá khuya gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Đắk Hà (TP Kon Tum), khoảng 16 giờ ngày 13/8, ông Nguyễn Văn M. đang đi nhậu bên nhà hàng xóm thì bị vợ là bà Nguyễn Thị V (45 tuổi) gọi điện thoại kêu về. Tuy nhiên ông M. không chịu mà vẫn ở bên nhà hàng xóm nhậu tiếp.

Đến nửa đêm ông M. mới về đến nhà nên hai vợ chồng xảy ra cự cãi to tiếng. Một lúc sau, ông M. đi ngủ. Đến khoảng 12 giờ đêm, ông M. bất chợt tỉnh dậy thì không thấy vợ đâu nên đi tìm.

Sau khi tìm mãi trong nhà không thấy bà V., ông M. đi ra phía bên hông nhà thì bất ngờ thấy vợ đã tử vong trong tư thế treo cổ bằng dây thừng trong gara ô tô.

Giận chồng vì đi nhậu từ chiều đến tận nửa đêm, người phụ nữ treo cổ tự tử - Ảnh minh họa: Internet

Quá bàng hoàng, ông M. vô tri hô, gọi bà con hàng xóm đến trợ giúp.

Nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Đắk Hà đã có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra sự việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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