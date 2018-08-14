Chạy xe phân khối lớn tông ngã cụ bà, nam thanh niên chỉ ngoái lại nhìn rồi tăng ga bỏ chạy

Sau khi tông ngã cụ bà đi xe đạp, nam thanh niên chạy xe phân khối lớn chỉ ngoái lại nhìn rồi tăng ga phóng đi mất.

Mới đây, trên một diễn đàn lớn về ô tô, tài khoản Facebook Nguyễn Sơn Hải đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên chạy xe tông ngã cụ bà rồi bỏ chạy khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Theo hình ảnh trong đoạn clip dài khoảng 12 giây, nam thanh niên đang điều khiển xe phân khối lớn trên đường thì xảy ra va chạm với một cụ bà đi xe đạp. Thay vì dừng lại đưa cụ bà đi cấp cứu, thanh niên này chỉ ngoái lại nhìn sau đó thản nhiên bỏ đi.

Clip: Nam thanh niên chạy xe phân khối lớn tông cụ già ngã xuống đường

Sau khi xảy ra tai nạn, cụ già đã được người thân và người dân có mặt tại hiện trường đưa đi bệnh viện để cấp cứu. Sự việc được cho là xảy ra vào sáng ngày 14/8, tại Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Clip: Nam thanh niên thản nhiên bỏ đi sau khi tông ngã cụ già

Sau khi được đăng tải lên Facebook, bài viết đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng mạng xã hội nhất là những người thường xuyên tham gia giao thông. Hầu hết mọi người đều tỏ ra phẫn nộ trước hành động vô trách nhiệm của thanh niên gây tai nạn này.

Cụ bà được người dân có mặt tại hiện trường đưa đi cấp cứu - Ảnh: Facebook

"Có tiền mua xe xịn mà sao nghèo ý thức thế. Giả sử cha mẹ, ông bà anh ta bị người khác làm ngã như vậy rồi bỏ đi xem anh ta có chấp nhận được không", tài khoản Việt Anh Nguyễn bình luận.

"Coi clip mà bức xúc quá thể. Sao anh ta có thể vô tình như vậy chứ. Không biết cụ bà có sao không, thật tai bay vạ gió quá mà. Mong là cơ quan chức năng sớm tìm ra nam thanh niên này và bắt anh ta phải chịu trách nhiệm", tài khoản My Trần viết.

Hiện cư dân mạng vẫn đang tiếp tục chia sẻ đoạn clip với hy vọng sớm tìm ra chủ nhân chiếc xe phân khối lớn đã gây tai nạn cho bà cụ.

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