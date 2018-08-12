Bố cho con 5 tuổi tự lái xe ô tô, mẹ tự hào khen 'con gái siêu thế'

Cách đây ít giờ, đoạn clip ghi lại cảnh bố mẹ để con gái khoảng 5-6 tuổi cầm vô lăng lái xe thu hút sự quan tâm và nhận về nhiều bình luận bất bình từ cộng đồng mạng.

Theo hình ảnh clip ghi lại, cô bé chỉ khoảng 5-6 tuổi ngồi trên đùi một người đàn ông điều khiển ô tô trên đoạn đường khá đông đúc xe cộ qua lại, thậm chí có cả xe tải. Hai người lớn cùng ngồi trên ô tô được cho là bố mẹ của cô bé.

Bố để con gái nhỏ lái xe trên đoạn đường đông xe qua lại, mẹ ngồi bên cạnh liên tục cổ vũ - Ảnh cắt từ clip

Trong khi cô bé đang chăm chú điều khiển vô lăng lái xe, thỉnh thoảng ông bố lại ra hiệu để con gái bẻ vô lăng qua trái hay qua phải. Còn người mẹ thỉnh thoảng khen ngợi, động viên: "Con gái lái xe siêu thế!", "Nhìn thẳng đường nhá"…

Đáng nói, đoạn clip này được chính mẹ bé gái quay lại và đăng tải trên trang cá nhân cùng với dòng caption thể hiện sự tự hào trước "khả năng thiên bẩm" của con.

Bài viết nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau lan truyền trên mạng xã hội, đoạn clip đã nhận về vô số bình luận từ cư dân mạng. Ai nấy đều bức xúc trước hành động cho con gái mình lái xe ô tô trên đoạn đường đông người qua lại của cha mẹ bé. Một số ý kiến đã bày tỏ sự phẫn nộ vì cha mẹ bé gái coi thường mạng sống bản thân và không để ý đến sự an toàn của các phương tiện khác.

"Nhà giàu mua được ô tô mà sao nghèo ý thức thế. Con gái nhỏ xíu không biết chạy xe đạp đã thạo chưa mà cho lái ô tô. Nếu lỡ xảy ra chuyện thì đúng là oan cho những người đi đường khác quá", M.T. bình luận.

"Để trẻ con làm thế không chỉ nguy hiểm cho những người trên xe mà cả những người cùng tham gia giao thông, tưởng thế mà hay!", K.Đ. bức xúc.

"Một số phụ huynh hay thật, cổ vũ con làm điều sai nhưng lại tưởng hay, nghĩ con mình thông minh giỏi giang hơn con người ta. Bó tay luôn, đến lúc xảy ra chuyện lại hối chẳng kịp", M.U. bày tỏ.

Hiện đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.