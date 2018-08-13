Cô gái trẻ bị đánh ghen cắt tóc, lột đồ lộ cả nội y vì nghi cặp kè với chồng người khác

Xã hội 13/08/2018 09:45

Nàng hot girl được cho rằng đã cặp kè với đàn ông có gia đình nên bị người vợ kéo người đến tận nhà đánh ghen, dùng kéo cắt tóc, xé quần áo dã man.

Tối qua (12/8), loạt hình ảnh và clip ghi lại cảnh hot girl xinh đẹp bị nhóm phụ nữ cắt tóc, xé quần áo giữa đường vì bị cho là "giật chồng" người khác, sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cô gái trẻ bị đánh ghen cắt tóc, lột đồ lộ cả nội y vì nghi cặp kè với chồng người khác - Ảnh 1

Sự việc được đăng tải lên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Theo lời kể của chủ nhân đoạn clip, cô gái trẻ mặc áo hồng đã cặp kè với đàn ông có gia đình nên bị vợ người này đến dạy cho một bài học.

Hình ảnh trong clip cho thấy, nàng hot girl ngồi bệt dưới đất, áo quần bị xé rách nên rúm ró, xộc xệch. Người vợ cùng nhiều phụ nữ khác đứng xung quanh, người túm tóc, người lôi áo, người thì cầm chiếc kéo đe dọa cô gái, bắt cô phải đọc mật khẩu để họ mở khóa điện thoại.

Nạn nhân liên tục khóc lóc cầu xin, tuy nhiên vẫn không chịu mở khóa điện thoại của mình. Lúc này, người người phụ nữ cầm kéo đã cắt nhiều mảng tóc của cô gái, vừa cắt vừa nói: "Con này mày lì. Mày không đọc một lần tao cắt một lần".

Những người phụ nữ xung quanh cũng góp lời: "Cắt tóc nó đi, cắt sát chân tóc ấy", đồng thời cũng đe dọa cô bồ nhí: "Mày có đọc không? Nhanh lên, đọc!".

Những người phụ nữ cắt tóc cô bồ nhí nói chuyện với nhau, họ không muốn để cô mở khóa điện thoại bằng vân tay bởi sợ cô gái này tranh thủ gọi điện cầu cứu người khác.

Cô gái trẻ bị đánh ghen cắt tóc, lột đồ lộ cả nội y vì nghi cặp kè với chồng người khác - Ảnh 2

Cô gái trẻ được cho là cặp kè với chồng người khác nên bị vợ 'chính thất' đánh ghen dằn mặt - Ảnh cắt từ clip

Ngoài đoạn clip, loạt hình ảnh đăng tải kèm theo còn cho thấy, cô gái trẻ bị xé rách quần áo, lộ cả nội y trước mặt nhiều người chứng kiến.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, sự việc trên đã nhanh chóng thu hút rất đông sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều bất bình trước hành động cặp kè với người đã có gia đình của cô gái trẻ. Bởi với nhan sắc trẻ trung xinh đẹp như vậy, cô có nhiều cơ hội lựa chọn những người đàn ông có điều kiện tốt, việc cặp kè với người có vợ là điều không thể chấp nhận được.

Cô gái trẻ bị đánh ghen cắt tóc, lột đồ lộ cả nội y vì nghi cặp kè với chồng người khác - Ảnh 3
Cô nàng bị nhóm phụ nữ xé quần áo, lộ nội y trước mặt nhiều người chứng kiến - Ảnh: Facebook

Bên cạnh đó, một số người tuy bất bình với hành vi phá hoại gia đình người khác nhưng cũng không đồng tình trước hành động đánh ghen dã man, thô bạo của nhóm phụ nữ. Việc đánh đập, truy mật khẩu điện thoại của người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Không ít chị em cho rằng nếu anh chồng không đáp lại thì nàng hot girl chẳng thể cặp kè với ai. Vậy nên thay vì động tay động chân với tình địch, cô vợ nên về giải quyết với chồng mình thì hay hơn.

Hiện vẫn chưa biết sự việc trên xảy ra ở đâu nhưng loạt hình ảnh và clip vẫn đang được chia sẻ vô cùng nhiệt tình.

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