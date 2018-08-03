Nghi ngờ vợ ngoại tình, Sang dùng búa đánh vợ tử vong rồi dùng xe máy chở thi thể ra nghĩa trang đốt phi tang.

Hôm nay (3/8), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang tòa cùng cấp truy tố bị can Bùi Thanh Sang (SN 1967, quê tỉnh Bến Tre) về tội Giết người. Nghi can Bùi Thanh Sang sát hại vợ vì cuồng ghen - Ảnh: Dân Trí Theo bản cáo trạng, Sang và bà Hoa (SN 1967) kết hôn năm 1989. Trong quá trình chung sống, cả hai thường xuyên xảy ra cãi vã vì Sang nghi ngờ vợ ngoại tình. Mỗi lần như vậy, Sang lại đánh đập, hành hạ bà Hoa.

Khoảng 1 giờ sáng 12/11/2017, Sang thức dậy đi vệ sinh. Khi đi ngang phòng bà Hoa (do cả hai không ngủ chung) thì thấy bà Hoa đang nằm xem tivi. Sau khi đi vệ sinh, Sang vào đến phòng bếp thì thấy vợ đi từ phòng ngủ ra. Cả hai lời qua tiếng lại liền nảy sinh mâu thuẫn. Bực tức, Sang lấy cây búa trong nhà đánh bà Hoa đến tử vong. Tiếp theo, Sang lột hết quần áo của vợ ra rồi lấy chiếu quấn quanh người nạn nhân, đặt bộ quần áo vừa cởi lên chiếu. Đối tượng tiếp tục lấy áo mưa quấn quanh chiếu, dùng dây thun buộc chặt bên ngoài áo mưa.

Nghĩa trang nơi Sang đốt xác vợ - Ảnh: Internet Chuẩn bị xong, Sang lấy xe máy chở xác vợ ra khu vực nghĩa trang nhân dân xã Phú Riềng (thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng) để phi tang. Tuy nhiên sau khi vứt xác bà Hoa, Sang nảy ra ý định đốt luôn cái xác để tránh bị phát hiện. Đối tượng đi mua 4 lít xăng, chạy xe trở lại nghĩa trang rồi đổ xăng lên thi thể, châm lửa đốt. Đến rạng sáng, một số người dân đi làm rẫy phát hiện nghĩa trang có khói bốc lên nên vào kiểm tra. Ai nấy tá hỏa khi thấy một xác người bị đốt nên báo công an. Người dân địa phương hốt hoảng vì phát hiện xác người cháy đen - Ảnh: Internet Đến 9 giờ sáng cùng ngày, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân và khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Tại trụ sở công an, Sang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang tiếp tục được xử lý.

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