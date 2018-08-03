Gặp tai nạn khi đang lướt sóng, cô gái trẻ bị sàm sỡ, mẹ gào khóc xin được chết thay con trai

Xã hội 03/08/2018 11:17

Vụ tai nạn xe lướt sóng trên biển thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Khoảng 18 giờ ngày 2/8, tại bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe lướt sóng khiến một nam sinh lớp 11 nghi đã tử vong và một cô gái trẻ bị thương. Được biết, hai nạn nhân đã thuê xe lướt sóng và tự lái sau đó gặp tai nạn.

Do hai xe lướt sóng chạy với tốc độ cao, người lái thiếu quan sát nên hai xe lướt sóng va đập vào nhau khiến cặp đôi bị mũi xe đâm trực diện cực mạnh. Hậu quả, cô gái bị thương, choáng và bất tỉnh nhân sự. Còn chàng trai thì chảy máu mũi và máu tai, rách cằm.

Thấy con trai nguy kịch, người mẹ gào khóc thảm thiết, liên tục lạy Trời lạy Phật cầu cho con tai qua nạn khỏi. Thậm chí người mẹ còn nguyện được chết thay con. Những người chứng kiến vụ việc cùng người xem clip không khỏi nghẹn ngào khi thấy cảnh này.

Gặp tai nạn khi đang lướt sóng, cô gái trẻ bị sàm sỡ, mẹ gào khóc xin được chết thay con trai - Ảnh 1
Người mẹ quỳ lạy, cầu xin Trời Phật được chết thay con trai - Ảnh cắt từ clip

Được biết, sau khi đưa chàng trai vào bờ thì mạch không còn đập. Theo thông tin từ chủ nhân đoạn clip, nạn nhân nam sống ở Hà Nội, đang học lớp 11 và không qua khỏi sau vụ tai nạn. Còn cô gái trẻ đã may mắn thoát chết. Tuy nhiên thông tin này vẫn đang được kiểm chứng.

Đáng chú ý, trong đoạn clip được một số cư dân mạng chia sẻ lên mạng xã hội, lúc cô gái trẻ đang bất tỉnh đã bị một thanh niên sàm sỡ, đè tay lên ngực. Tuy nhiên, nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng gạt tay người này ra. Hành động của người đàn ông này vấp phải nhiều chỉ trích của cộng đồng mạng.

Gặp tai nạn khi đang lướt sóng, cô gái trẻ bị sàm sỡ, mẹ gào khóc xin được chết thay con trai - Ảnh 2
Người đàn ông đè tay lên ngực cô gái bị nhân viên cứu hộ gạt ra - Ảnh cắt từ clip

Ngoài ra, chủ nhân đoạn clip cũng cảnh báo khách du lịch không nên tự thuê và lái xe lướt sóng nếu không thành thạo cách sử dụng: "Ai không biết đi xe lướt sóng thì đừng nên tự mình lái nhé! Như clip là tự lái không quan sát và đi tốc độ cao nên có va chạm giữa hai xe lướt sóng, làm hai người bị đâm thẳng trực diện nên đã dẫn đến thiếu nữ bị thương, choáng ngất đi, còn người nam chảy máu tai, mũi và rách cằm. Khi đưa vào đến bờ, mạch đã không còn đập".

Cũng theo một số cư dân mạng, nếu xảy ra trường hợp đuối nước, người nhà không nên lại gần nạn nhân mà phải đứng cách xa. Bởi theo quan niệm dân gian, nếu người cùng huyết thống, ruột thịt lại gần sẽ khiến nạn nhân chảy máu mũi và tai, khó có thể cứu chữa.

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