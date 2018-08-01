Rất đông người dân địa phương đến đưa tiễn vợ chồng ông Nguyền, bà Gái về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Người Lao Động

Sáng sớm nay (1/8), vợ chồng nạn nhân ông Nguyễn Khắc Nguyền và bà Nguyễn Thị Gái (trú ở thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) trong vụ tai nạn xe rước dâu đã được gia đình đưa ra nghĩa trang an táng. Rất đông người dân địa phương đã đến tiễn đưa hai nạn nhân.

Theo Người Lao Động, vợ chồng ông Nguyền có 4 người con gồm chị Nguyễn Thị Quỳnh Như (27 tuổi), em Nguyễn Khắc Tây, Nguyễn Thị Như Nguyệt và Nguyễn Thị Ngọc Liên vẫn còn đang đi học.

Sau khi tiến hành làm lễ di quan, linh cữu của vợ chồng ông Nguyền, bà Gái đã được đưa ra nghĩa trang cách nhà khoảng 3 km. Sau đó, hai nạn nhân được chôn cất sát cạnh nhau. Tại lễ di quan, hạ quan, tiếng khóc xé lòng của con cháu nạn nhân vang lên khiến ai nấy không cầm được nước mắt.

Chị Như gạt nước mắt kể, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba mẹ chị trước đây lại hay đau ốm nên chị vào miền nam để xin việc làm, nhằm kiếm tiền phụ giúp nuôi các em học hành. Nay cha mẹ đột ngột qua đời, 4 chị em bỗng nhiên mất đi chỗ dựa, cuộc sống sắp tới chưa biết sẽ như thế nào.

Vợ chồng ông Nguyền qua đời để lại 4 người con, trong đó 3 người vẫn còn đang đi học - Ảnh: NLĐ

Ông Lê Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn cho biết, ngày hôm nay sẽ có 4 nạn nhân được đưa ra nghĩa trang địa phương chôn cất. Các nạn nhân còn lại sẽ được chôn cất vào ngày mai (2-8).

Con gái lớn của vợ chồng nạn nhân khóc đến lịm đi trong ngày đưa tang - Ảnh: NLĐ

Clip tiễn đưa vợ chồng nạn nhân trong vụ tai nạn xe rước dâu về nơi an nghỉ cuối cùng