Vợ chồng nạn nhân trong vụ tai nạn xe rước dâu khiến 13 người chết đã được đưa ra nghĩa trang địa phương an táng vào sáng nay trong tiếng khóc đau xé lòng của người thân.
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Sáng sớm nay (1/8), vợ chồng nạn nhân ông Nguyễn Khắc Nguyền và bà Nguyễn Thị Gái (trú ở thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) trong vụ tai nạn xe rước dâu đã được gia đình đưa ra nghĩa trang an táng. Rất đông người dân địa phương đã đến tiễn đưa hai nạn nhân.
Sau khi tiến hành làm lễ di quan, linh cữu của vợ chồng ông Nguyền, bà Gái đã được đưa ra nghĩa trang cách nhà khoảng 3 km. Sau đó, hai nạn nhân được chôn cất sát cạnh nhau. Tại lễ di quan, hạ quan, tiếng khóc xé lòng của con cháu nạn nhân vang lên khiến ai nấy không cầm được nước mắt.
Theo Người Lao Động, vợ chồng ông Nguyền có 4 người con gồm chị Nguyễn Thị Quỳnh Như (27 tuổi), em Nguyễn Khắc Tây, Nguyễn Thị Như Nguyệt và Nguyễn Thị Ngọc Liên vẫn còn đang đi học.
Chị Như gạt nước mắt kể, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba mẹ chị trước đây lại hay đau ốm nên chị vào miền nam để xin việc làm, nhằm kiếm tiền phụ giúp nuôi các em học hành. Nay cha mẹ đột ngột qua đời, 4 chị em bỗng nhiên mất đi chỗ dựa, cuộc sống sắp tới chưa biết sẽ như thế nào.
Ông Lê Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn cho biết, ngày hôm nay sẽ có 4 nạn nhân được đưa ra nghĩa trang địa phương chôn cất. Các nạn nhân còn lại sẽ được chôn cất vào ngày mai (2-8).
Clip tiễn đưa vợ chồng nạn nhân trong vụ tai nạn xe rước dâu về nơi an nghỉ cuối cùng
Như đã đưa tin, khoảng 2 giờ 15 ngày 30/7, khi xe khách 16 chỗ chở đoàn người đi rước dâu đang chạy trên tuyến QL1A đoạn qua Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra va chạm với xe container chạy theo hướng ngược lại.
Hậu quả, xe ô tô khách bị đâm nát vụn, đầu xe container bị hư hỏng nặng. Toàn bộ nạn nhân đều ngồi trên xe ô tô khách. Hiện tại đã có 13 người tử vong bao gồm chú rể và 4 người bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện.