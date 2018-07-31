Vụ tai nạn 13 người chết ở Quảng Nam: Tiếng khóc than xé lòng trong ngày lễ yết tổ

Xã hội 31/07/2018 14:41

Sáng nay (31/7), một số nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam đã được người thân làm lễ yết tổ, đưa đến từ đường của dòng họ. Chứng kiến cảnh khăn tang phủ trắng một vùng quê cùng tiếng khóc não nề của người thân, ai nấy đều không khỏi xót xa.

Trong số 13 nạn nhân tử vong thì có đến 9 người thuộc dòng họ Nguyễn Khắc (thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Sáng nay, bài vị của những người gặp nạn của dòng họ Nguyễn Khắc đã được người thân đưa bài vị đến từ đường làm lễ yết tổ.

Vụ tai nạn 13 người chết ở Quảng Nam: Tiếng khóc than xé lòng trong ngày lễ yết tổ - Ảnh 1
Con trai khóc nức nở ôm di ảnh của cha trên đường đưa đi làm lễ yết tổ - Ảnh: Thời Đại

Tại sân từ đường của dòng họ Nguyễn Khắc, khăn tang phủ trắng cả một vùng. Trong buổi lễ, người thân liên tục gào khóc, gọi tên những người đã khuất. Dường như họ vẫn chưa thể tin vào sự thật nghiệt ngã này bởi chỉ mới vài ngày trước đây, gia đình vẫn còn rộn ràng tiếng cười, người trong dòng họ vẫn tất bật chuẩn bị để đón nàng dâu mới.

Ba nạn nhân còn lại vì khác họ, khác chi nên sẽ được làm lễ yết tổ ở một nơi khác.

Vụ tai nạn 13 người chết ở Quảng Nam: Tiếng khóc than xé lòng trong ngày lễ yết tổ - Ảnh 2
Cả con đường rợp màu khăn tang 
Vụ tai nạn 13 người chết ở Quảng Nam: Tiếng khóc than xé lòng trong ngày lễ yết tổ - Ảnh 3
Chỉ mới vài ngày trước, cả dòng họ vui mừng chuẩn bị đón nàng dâu mới vậy mà giờ tất cả thay bằng đám tang 
Vụ tai nạn 13 người chết ở Quảng Nam: Tiếng khóc than xé lòng trong ngày lễ yết tổ - Ảnh 4
Những người vợ, người mẹ đau đớn khi mất đi chồng con trên chuyến xe định mệnh
Vụ tai nạn 13 người chết ở Quảng Nam: Tiếng khóc than xé lòng trong ngày lễ yết tổ - Ảnh 5
Anh trai chú rể đau đớn trước sự ra đi quá đột ngột của mẹ và em
Vụ tai nạn 13 người chết ở Quảng Nam: Tiếng khóc than xé lòng trong ngày lễ yết tổ - Ảnh 6
Bài vị của 9 nạn nhân được đặt trước sân từ đường dòng họ Nguyễn Khắc - Ảnh: Thời Đại

Như thông tin trước đó đã đưa, rạng sáng ngày 30/7, trên tuyến QL1A (đoạn qua thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Vào thời điểm đó, xe ô tô mang biển số 75B- 000.52 chạy hướng Quảng Trị - Bình Định khi đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn với container chạy ngược chiều. Vụ va chạm khiến 10 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đi đến bệnh viện và 4 người khác bị thương nặng.

Được biết xe ô tô gặp nạn đang chở gia đình anh Nguyễn Khắc Long từ xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đi rước dâu ở Bình Định.

 

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Trong ngày tổ chức lễ đính hôn, anh Long hứa với mẹ vợ rằng sẽ yêu thương, chăm lo cho vợ thật tốt dù gia cảnh nghèo khó. Vậy mà anh đã mãi ra đi trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết.

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