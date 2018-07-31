Trong số 13 nạn nhân tử vong thì có đến 9 người thuộc dòng họ Nguyễn Khắc (thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Sáng nay, bài vị của những người gặp nạn của dòng họ Nguyễn Khắc đã được người thân đưa bài vị đến từ đường làm lễ yết tổ.

Con trai khóc nức nở ôm di ảnh của cha trên đường đưa đi làm lễ yết tổ - Ảnh: Thời Đại

Tại sân từ đường của dòng họ Nguyễn Khắc, khăn tang phủ trắng cả một vùng. Trong buổi lễ, người thân liên tục gào khóc, gọi tên những người đã khuất. Dường như họ vẫn chưa thể tin vào sự thật nghiệt ngã này bởi chỉ mới vài ngày trước đây, gia đình vẫn còn rộn ràng tiếng cười, người trong dòng họ vẫn tất bật chuẩn bị để đón nàng dâu mới.