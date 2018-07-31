Xe rước dâu bị tai nạn 13 người chết ở Quảng Nam: Nghẹn ngào lời hứa của chú rể với mẹ vợ lúc còn sống

Xã hội 31/07/2018 11:46

Trong ngày tổ chức lễ đính hôn, anh Long hứa với mẹ vợ rằng sẽ yêu thương, chăm lo cho vợ thật tốt dù gia cảnh nghèo khó. Vậy mà anh đã mãi ra đi trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết.

Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Kiều (sinh năm 1968, mẹ vợ anh Long), anh là một người hiền lành, lễ phép. Anh Long và chị Yên yêu nhau đã nhiều năm, tháng 4 vừa rồi cả hai đã tổ chức lễ đính hôn. Tiệc cưới ở Bình Dương cũng vừa hoàn tất cách đây không lâu. Hai nhà dự định sẽ tổ chức tiệc cưới ở nhà cô dâu vào ngày 30/7, 3 ngày sau sẽ tổ chức ở quê chú rể. Vậy mà chưa kịp hoàn thành, chú rể đã mãi mãi ra đi.

Xe rước dâu bị tai nạn 13 người chết ở Quảng Nam: Nghẹn ngào lời hứa của chú rể với mẹ vợ lúc còn sống - Ảnh 1
Bà Kiều vẫn chưa thể tin con rể đã qua đời - Ảnh: Internet

Trao đổi với báo chí, bà Kiều tỏ ra bàng hoàng vì anh Long ra đi quá sớm. Bà không ngừng rơi nước mắt và tự hỏi: “Sao lại ra nông nỗi thế này!”. Trước đó, trong ngày tổ chức lễ đính hôn, anh Long hứa với bà rằng sẽ yêu thương, chăm lo cho vợ thật tốt dù gia cảnh nghèo khó.

Được biết, sau khi nhận được cuộc gọi báo tin dữ vào khoảng 4 giờ sáng ngày (30/7), chị Yên ngất xỉu tại chỗ. Khi tỉnh dậy chị luôn gào khóc, đòi chết theo chồng. Phải đợi chị bình tĩnh lại, người nhà mới dám để chị lên xe ra quê chồng. Nhìn cảnh chị nước mắt giàn giụa, nằng nặc đòi ra Quảng Trị nhìn mặt chồng lần cuối, ai nấy đều vô cùng xót xa.

Xe rước dâu bị tai nạn 13 người chết ở Quảng Nam: Nghẹn ngào lời hứa của chú rể với mẹ vợ lúc còn sống - Ảnh 2
Bức ảnh cưới của chị Yên và anh Long - Ảnh: Internet

Trước đó, gia đình bà Kiều đã hoàn tất việc chuẩn bị cho đám cưới. Hàng trăm thiệp mời đã được gửi đi. Khi tai nạn bất ngờ ập đến, những người được mời trước đó vẫn đến nhưng không phải đến chúc mừng mà là đến chia buồn cùng gia đình.

Xe rước dâu bị tai nạn 13 người chết ở Quảng Nam: Nghẹn ngào lời hứa của chú rể với mẹ vợ lúc còn sống - Ảnh 3
Chị Yên khóc ngất trong đám tang của anh Long - Ảnh: Internet

Chia sẻ với báo chí, bà Lại Thị Lệ Hà, Chủ tịch UBND xã Mỹ Quang cho biết tại địa phương gia đình bà Kiều thuộc dạng hộ nghèo, bà lại mắc bệnh tim nên càng khó khăn hơn. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cách đây 10 năm, chị Yên vào Bình Dương làm việc. Tại đây chị gặp và yêu anh Long.

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