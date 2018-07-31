Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Kiều (sinh năm 1968, mẹ vợ anh Long), anh là một người hiền lành, lễ phép. Anh Long và chị Yên yêu nhau đã nhiều năm, tháng 4 vừa rồi cả hai đã tổ chức lễ đính hôn. Tiệc cưới ở Bình Dương cũng vừa hoàn tất cách đây không lâu. Hai nhà dự định sẽ tổ chức tiệc cưới ở nhà cô dâu vào ngày 30/7, 3 ngày sau sẽ tổ chức ở quê chú rể. Vậy mà chưa kịp hoàn thành, chú rể đã mãi mãi ra đi.

Bà Kiều vẫn chưa thể tin con rể đã qua đời - Ảnh: Internet

Trao đổi với báo chí, bà Kiều tỏ ra bàng hoàng vì anh Long ra đi quá sớm. Bà không ngừng rơi nước mắt và tự hỏi: “Sao lại ra nông nỗi thế này!”. Trước đó, trong ngày tổ chức lễ đính hôn, anh Long hứa với bà rằng sẽ yêu thương, chăm lo cho vợ thật tốt dù gia cảnh nghèo khó.