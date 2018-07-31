Vụ tai nạn kinh hoàng ở Quảng Nam khiến 13 người tử vong xảy ra lúc 2h15 ngày 30/7 khiến dư luận xã hội chấn động. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách 16 chỗ đang chở gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long (SN 1991) từ Quảng Trị đến Bình Định rước dâu. Ngày đại hỷ bỗng biến thành lễ đại tang của cả dòng họ khiến ai nấy đau đớn, chua xót.

Sau khi quay về từ Đà Nẵng, khoảng 23 giờ ngày 29/7, anh Cường lại xuất phát để đi đón đoàn rước dâu. Với quãng đường khoảng 170 km (từ Hải Lăng, Quảng Trị đến Điện Bàn, Quảng Nam), tài xế đã chạy xuyên đêm, không ngủ.

Theo gia đình tài xế, trước khi chở nhà anh Long đi rước dâu, chiều 29/7, tài xế Cường đã chở khách từ Huế vào Đà Nẵng ăn đám cưới.

Xe qua trạm Bắc Hải Vân lúc 15 giờ 37 phút ngày 29/7 vào Đà Nẵng ăn cưới - Ảnh từ camera trạm thu phí

Cũng theo gia đình, tài xế Cường ra đi bỏ lại vợ và hai con thơ, cháu lớn 3 tuổi, cháu nhỏ mới tròn 1 tuổi.

Anh Cường được hàng xóm nhận xét là hòa đồng, chăm chỉ làm việc, không cờ bạc rượu chè bao giờ. Cái chết của anh khiến gia đình, bà con láng giềng vô cùng đau lòng.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận định, xe khách chở đoàn rước dâu đã lấn làn trái và đâm trực diện vào xe container đang chạy hướng ngược lại.

Xe khách hoạt động chui, không có giấy phép kinh doanh, không có phù hiệu nhưng vẫn chở khách theo hợp đồng.

Với các dữ liệu trên (tài xế chạy xe liên tục 12 tiếng không ngủ, trước khi gây tai nạn được nhìn thấy có dấu hiệu loạng choạng) cộng với việc chạy lấn làn, khả năng cao tài xế đã ngủ gật dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc trên.

Xe qua trạm thu phí xã Điện Thắng Bắc ở thị xã Điện Bàn, Quảng Nam lúc 2 giờ 27 phút ngày 30/7, hơn 8 phút sau thì bị nạn - Ảnh từ camera trạm thu phí

Tài xế Cường được cho là ngủ gật dẫn đến tai nạn thảm khốc - Ảnh: FBNV

Cô dâu đòi tự tử sau khi nhận tin chú rể qua đời

Tối 30/7, không khí hiu quạnh bao trùm lên gia đình cô dâu Lê Thị Yên (SN 1992, quê Bình Định) khi toàn bộ cổng hoa, rạp cưới, sân khấu bị dỡ bỏ, vứt chỏng chơ trên hiên nhà.

Chú ruột cô dâu kể lại, khoảng 4 giờ sáng 30/7, cả nhà bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo vang. Ai cũng nghĩ tiếng chuông báo thức cho đến khi cô dâu Lê Thị Yên gào khóc, đòi chết theo chồng khiến cả nhà tỉnh giấc.

Sau khi giúp chị Yên bình tĩnh, mọi người liền cấp tốc thuê ô tô chở cô dâu cùng người thân ra Quảng Trị để nhìn mặt chú rể lần cuối.

Cô dâu ngất xỉu, khóc đến lạc giọng bên linh cữu chú rể - Ảnh: Internet

Do khóc suốt trên quãng đường về nhà chồng, cộng thêm chấn động tâm lý quá lớn khiến chị Yên ngã quỵ, mọi người phải dìu chị vào trong nhà. Ngồi lặng bên linh cữu của anh Long, chị Yên liên tục gọi: "Chồng ơi, đáng lẽ hôm nay em được làm cô dâu mà. Chồng ơi!!!".

Như đã đưa tin, khoảng 2 giờ 15 ngày 30/7, khi xe khách 16 chỗ chở đoàn người đi rước dâu đang chạy trên tuyến QL1A đoạn qua Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra va chạm với xe container chạy theo hướng ngược lại.

Hậu quả, xe ô tô khách bị đâm nát vụn, đầu xe container bị hư hỏng nặng. Toàn bộ nạn nhân đều ngồi trên xe ô tô khách. Hiện tại đã có 13 người tử vong bao gồm chú rể và 4 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Một số hình ảnh thảm khốc về vụ tai nạn:

Sáng 31/7, tại làng Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị), hàng trăm người thân của các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Quảng Nam đã tập trung về Từ đường họ Nguyễn Khắc để làm lễ yết tổ - Ảnh: Internet

Tại buổi lễ, vợ của chú rể Nguyễn Khắc Long cũng liên tục gào khóc gọi tên chồng - Ảnh: Internet