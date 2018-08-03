Sau đó, Thảo nhờ chị Nguyễn Ngọc Đ. (SN 2000, em họ của chị S.) giúp mình khuyên chị S. để cả hai hàn gắn tình cảm nhưng chị Đ. không đồng ý khiến Thảo nảy sinh ý định trả thù.

Theo cáo trạng, Thảo và chị Nguyễn Thị Diễm S. (SN 1995) có quan hệ yêu đương. Tháng 10/2017, do xảy ra nhiều mâu thuẫn nên chị S. muốn chấm dứt mối quan hệ nhưng Thảo không đồng ý.

Hai nạn nhân nữ tham dự phiên tòa - Ảnh: CATPHCM

Bị hại Đ. dự phiên tòa... - Ảnh: CATPHCM

Ngày 8/11/2017, Thảo ra chợ Ninh Kiều (TP Cần Thơ) mua 1 lít axit giá 25 ngàn đồng bỏ vào hai chai nhựa. Thảo nhờ bạn là Nguyễn Kim Hoàng (SN 1992) chở đi tạt axit chị S. nhưng Hoàng từ chối. Sau đó, Thảo nhờ bạn là Bùi Phước Tuấn (SN 1995) giúp mình tạt axit chị S., Tuấn đồng ý với tiền công là 1 triệu đồng.

...với nỗi đau tột cùng - Ảnh: CATPHCM

Khoảng 19 giờ cùng ngày, Thảo và Hoàng đi uống cà phê thì gặp hai chị S. và Đ. chạy xe ngang qua nên lấy xe máy đuổi theo. Đi được một đoạn thì cả hai gặp Tuấn. Thảo cầm axit lên xe Tuấn chở, đuổi theo chị em S., còn Hoàng về. Khi đến đoạn đường vắng, Thảo dùng can axit tạt thẳng vào người hai cô gái trẻ rồi tẩu thoát.

Hai nạn nhân té xuống đường, kêu la thảm thiết. Người dân nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Nạn nhân Đ. thời điểm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) - Ảnh: CATPHCM

Do vết bỏng quá nặng nên chị Đ. được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị. Theo kết quả giám định thương tật, chị Đ. bị bỏng axit hủy hoại toàn bộ gương mặt, bỏng nhiều vùng trên cơ thể, mù mắt trái và hỏng tai trái, tỉ lệ thương tích là 54%. Còn chị S. bị bỏng vùng mặt và nhiều nơi trên cơ thể, thương tích 37%.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình. Riêng Tuấn và Hoàng cho rằng bản thân chỉ biết Thảo muốn tìm đánh hai chị em S. và Đ. chứ không biết là tạt axit.

Nguyễn Ngọc Thảo bị tuyên án 12 năm tù giam - Ảnh: CATPHCM

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thảo 12 năm tù, Bùi Phước Tuấn 9 năm tù (cộng với bản án của TAND quận Ô Môn, tổng hình phạt bị cáo Tuấn phải nhận là 9 năm 9 tháng tù), Nguyễn Kim Hoàng 5 năm tù.

Các bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho hai bị hại: Bị cáo Thảo bồi thường 170,5 triệu đồng, bị cáo Tuấn bồi thường 102 triệu đồng và bị cáo Hoàng bồi thường 64,7 triệu đồng (đã trừ 3,5 triệu đồng tự khắc phục hậu quả trước đó).

Cuối cùng, kẻ thủ ác đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tuy nhiên nỗi đau thể xác và tinh thần có lẽ sẽ đeo bám suốt cuộc đời hai cô gái trẻ.

Đáng chú ý, sau khi tòa tuyên án, người thân của bị cáo và bị hại đã lao vào nhau ẩu đả khiến lực lượng chức năng phải can thiệp.

Người thân của nạn nhân và bị cáo lao vào nhau ẩu đả sau phiên tòa - Ảnh: CATPHCM