Tạt axit người yêu cũ cùng em họ mù mắt vì nối lại tình cảm không được

Xã hội 03/08/2018 16:04

Hằn gắn tình cảm không được, Nguyễn Ngọc Thảo trả thù tình bằng axit khiến hai cô gái phải sống trong đau đớn, giày vò suốt đời.

Hôm nay (2/8), TAND quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) mở phiên xét xử sơ thẩm đối Nguyễn Ngọc Thảo (SN 1988, ngụ phường Thới An Đông, quận Bình Thủy) về tội danh Cố ý gây thương tích.

Tạt axit người yêu cũ cùng em họ mù mắt vì nối lại tình cảm không được - Ảnh 1
Toàn cảnh phiên tòa - Ảnh: CATPHCM
Tạt axit người yêu cũ cùng em họ mù mắt vì nối lại tình cảm không được - Ảnh 2

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thảo - Ảnh: CATPHCM

Theo cáo trạng, Thảo và chị Nguyễn Thị Diễm S. (SN 1995) có quan hệ yêu đương. Tháng 10/2017, do xảy ra nhiều mâu thuẫn nên chị S. muốn chấm dứt mối quan hệ nhưng Thảo không đồng ý.

Sau đó, Thảo nhờ chị Nguyễn Ngọc Đ. (SN 2000, em họ của chị S.) giúp mình khuyên chị S. để cả hai hàn gắn tình cảm nhưng chị Đ. không đồng ý khiến Thảo nảy sinh ý định trả thù.

Tạt axit người yêu cũ cùng em họ mù mắt vì nối lại tình cảm không được - Ảnh 3
Hai nạn nhân nữ tham dự phiên tòa - Ảnh: CATPHCM
Tạt axit người yêu cũ cùng em họ mù mắt vì nối lại tình cảm không được - Ảnh 4

Bị hại Đ. dự phiên tòa... - Ảnh: CATPHCM

Ngày 8/11/2017, Thảo ra chợ Ninh Kiều (TP Cần Thơ) mua 1 lít axit giá 25 ngàn đồng bỏ vào hai chai nhựa. Thảo nhờ bạn là Nguyễn Kim Hoàng (SN 1992) chở đi tạt axit chị S. nhưng Hoàng từ chối. Sau đó, Thảo nhờ bạn là Bùi Phước Tuấn (SN 1995) giúp mình tạt axit chị S., Tuấn đồng ý với tiền công là 1 triệu đồng.

Tạt axit người yêu cũ cùng em họ mù mắt vì nối lại tình cảm không được - Ảnh 5
...với nỗi đau tột cùng - Ảnh: CATPHCM

Khoảng 19 giờ cùng ngày, Thảo và Hoàng đi uống cà phê thì gặp hai chị S. và Đ. chạy xe ngang qua nên lấy xe máy đuổi theo. Đi được một đoạn thì cả hai gặp Tuấn. Thảo cầm axit lên xe Tuấn chở, đuổi theo chị em S., còn Hoàng về. Khi đến đoạn đường vắng, Thảo dùng can axit tạt thẳng vào người hai cô gái trẻ rồi tẩu thoát.

Hai nạn nhân té xuống đường, kêu la thảm thiết. Người dân nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Tạt axit người yêu cũ cùng em họ mù mắt vì nối lại tình cảm không được - Ảnh 6

Tạt axit người yêu cũ cùng em họ mù mắt vì nối lại tình cảm không được - Ảnh 7

Nạn nhân Đ. thời điểm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) - Ảnh: CATPHCM

Do vết bỏng quá nặng nên chị Đ. được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị. Theo kết quả giám định thương tật, chị Đ. bị bỏng axit hủy hoại toàn bộ gương mặt, bỏng nhiều vùng trên cơ thể, mù mắt trái và hỏng tai trái, tỉ lệ thương tích là 54%. Còn chị S. bị bỏng vùng mặt và nhiều nơi trên cơ thể, thương tích 37%.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình. Riêng Tuấn và Hoàng cho rằng bản thân chỉ biết Thảo muốn tìm đánh hai chị em S. và Đ. chứ không biết là tạt axit.

Tạt axit người yêu cũ cùng em họ mù mắt vì nối lại tình cảm không được - Ảnh 8

Tạt axit người yêu cũ cùng em họ mù mắt vì nối lại tình cảm không được - Ảnh 9
Nguyễn Ngọc Thảo bị tuyên án 12 năm tù giam - Ảnh: CATPHCM

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thảo 12 năm tù, Bùi Phước Tuấn 9 năm tù (cộng với bản án của TAND quận Ô Môn, tổng hình phạt bị cáo Tuấn phải nhận là 9 năm 9 tháng tù), Nguyễn Kim Hoàng 5 năm tù.

Các bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho hai bị hại: Bị cáo Thảo bồi thường 170,5 triệu đồng, bị cáo Tuấn bồi thường 102 triệu đồng và bị cáo Hoàng bồi thường 64,7 triệu đồng (đã trừ 3,5 triệu đồng tự khắc phục hậu quả trước đó).

Cuối cùng, kẻ thủ ác đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tuy nhiên nỗi đau thể xác và tinh thần có lẽ sẽ đeo bám suốt cuộc đời hai cô gái trẻ.

Đáng chú ý, sau khi tòa tuyên án, người thân của bị cáo và bị hại đã lao vào nhau ẩu đả khiến lực lượng chức năng phải can thiệp.

Tạt axit người yêu cũ cùng em họ mù mắt vì nối lại tình cảm không được - Ảnh 10
Người thân của nạn nhân và bị cáo lao vào nhau ẩu đả sau phiên tòa - Ảnh: CATPHCM

Tạt axit người yêu cũ cùng em họ mù mắt vì nối lại tình cảm không được - Ảnh 11Tạt axit người yêu cũ cùng em họ mù mắt vì nối lại tình cảm không được - Ảnh 12Tạt axit người yêu cũ cùng em họ mù mắt vì nối lại tình cảm không được - Ảnh 13

Tạt axit người yêu cũ cùng em họ mù mắt vì nối lại tình cảm không được - Ảnh 14
Lực lượng công an can thiệp vụ ẩu đả - Ảnh: CATPHCM

Tạt axit người yêu cũ cùng em họ mù mắt vì nối lại tình cảm không được - Ảnh 15

Nỗi thống khổ của thiếu nữ 17 tuổi 'mồ côi' cha mẹ, giữa đường đi làm về bất ngờ bị tạt axit

Nỗi thống khổ của thiếu nữ 17 tuổi 'mồ côi' cha mẹ, giữa đường đi làm về bất ngờ bị tạt axit

Đang trên đường đi làm về, Đ. bị hai thanh niên lạ mặt tạt axit khiến gương mặt bị hủy hoại hoàn toàn, đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng được nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   bị tạt axit cô gái bị tạt axit cô gái bị tạt axit trên đường đi làm về

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 45 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày