Cách đây không lâu, câu chuyện về bé Nguyễn Thị Yến Nhi (13 tuổi, cháu gái bà Tâm) bị tình địch của mẹ tạt axit năm 7 tuổi đã lấy đi nước mắt của không ít người.

Hôm nay (28/7), bà Nguyễn Thị Tâm (68 tuổi, ngụ ấp Kinh Mới, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) cho biết đã trở về Vĩnh Long sau khi đến TAND TPHCM làm thủ tục xin đôi mắt của tử tù Nguyễn Hữu Tình cho đứa cháu gái tội nghiệp.

Khoảng 6 năm trước, mẹ ruột của Nhi được cho là cặp kè với đàn ông có vợ nên bị đánh ghen . Không ngờ, người hứng trọn ca axit vào người dẫn đến bị tật nguyền vĩnh viễn lại là bé Nhi tội nghiệp. Đau lòng hơn, sau khi xảy ra chuyện, mẹ em đã bỏ đi xây dựng hạnh phúc mới, bỏ Nhi cho bà nuôi dưỡng.

Bà Tâm cho biết, sau khi nhận được thông tin tử tù Nguyễn Hữu Tình sát hại cả nhà 5 người ở Bình Tân xin hiến tạng, bà đã nhờ cán bộ địa phương hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục xin đôi mắt của Tình cho cháu gái mình có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng. Tuy nhiên hiện tại việc xin đôi mắt của Tình vẫn chưa được chấp thuận.

Theo bà Tâm, tòa án vẫn đang xem xét nguyện vọng của bà vì trước giờ chưa từng xảy ra việc tương tự. Gia đình vẫn đang nuôi hy vọng, mong sẽ xin được đôi mắt cho bé Nhi.

Trước đó, bác sĩ điều trị đã nói bé Nhi có cơ hội sáng mắt nếu như có người hiến tặng giác mạc. Bà Tâm không biết làm cách nào để tìm lại ánh sáng cho cháu mình, đến khi nghe tin tử từ Nguyễn Hữu Tình xin được hiến tạng, bà tức tốc lên TPHCM tìm hiểu các thủ tục cần thiết.

Sau khi bị tình địch của mẹ tạt axit, bé Nhi bị mù vĩnh viễn, tỷ lệ thương tật là 96% - Ảnh: Thời Đại

Như đã đưa tin trước đó, mẹ ruột của em Nguyễn Thị Yến Nhi được cho là giật chồng của một phụ nữ trong xã nên em bị đánh ghen, tạt nguyên ca axit vào người. Cô bé được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tỷ lệ thương tật lên đến 96%, riêng hai mắt của Nhi bị mù vĩnh viễn.

Không lâu sau đó, mẹ của Nhi đi bước nữa, xây dựng một tổ ấm hạnh phúc khác, mặc cho con gái hàng ngày vẫn đang chịu giày vò đau đớn bởi những vết bỏng trên người. Hiện Nhi sống cùng bà nội già yếu, hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn.