Công an xác định nguyên nhân vụ cô gái trẻ bị đánh ghen cắt tóc, xé nát quần áo

Xã hội 13/08/2018 16:08

Công an phường Ninh Dương cho biết, qua xác minh ban đầu, cô gái trẻ bị đánh ghen đã "qua lại" với đàn ông có gia đình.

Mới đây, vụ việc cô gái trẻ bị một nhóm phụ nữ xông vào đánh ghen xé nát quần áo, cắt tóc vì không khai mật khẩu điện thoại xảy ra tại phường Ninh Dương thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo những hình ảnh và clip lan truyền trên mạng xã hội, cô gái xinh đẹp được cho là đã cặp kè với đàn ông có gia đình nên bị vợ người này đến tận phòng trọ dạy cho một bài học.

Nàng hot girl ngồi bệt dưới đất, áo quần bị xé rách nên rúm ró, xộc xệch. Người vợ cùng nhiều phụ nữ khác đứng xung quanh, người túm tóc, người lôi áo, người thì cầm chiếc kéo đe dọa cô gái, bắt cô phải đọc mật khẩu để họ mở khóa điện thoại.

Khi cô gái trẻ cố gắng kháng cự thì bị một phụ nữ cầm kéo đánh vào tay, một người khác dùng tay tát liên tiếp vào mặt. Cuối cùng, cô gái trẻ xin lại điện thoại để bấm mật khẩu.

Bị nhóm phụ nữ khống chế tấn công, chiếc váy của cô gái trẻ bị rách, hở phần lưng. Sợ lộ bộ phận nhạy cảm, cô gái trẻ phải dùng tay giữ chặt chiếc váy che trước ngực. Theo một số hình ảnh được dân mạng chia sẻ, cô nàng bị xé rách quần áo, lộ cả nội y trước mặt nhiều người chứng kiến. 

Công an xác định nguyên nhân vụ cô gái trẻ bị đánh ghen cắt tóc, xé nát quần áo - Ảnh 1
Cô gái trẻ được cho là cặp kè với chồng người khác nên bị vợ 'chính thất' đánh ghen dằn mặt - Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến sự việc trên, ngày 12/8, lãnh đạo Công an phường Ninh Dương cho biết, qua xác định ban đầu, cô gái trẻ bị đánh ghen thuê trọ tại địa bàn phường và có quan hệ với một người đàn ông đã có vợ.

Sau khi biết chuyện, vợ và mẹ của anh này đã cảnh cáo nhưng cô gái trẻ vẫn giữ liên lạc khiến gia đình vô cùng bức xúc.

Công an xác định nguyên nhân vụ cô gái trẻ bị đánh ghen cắt tóc, xé nát quần áo - Ảnh 2
Nạn nhân bị đánh ghen trong vụ việc không yêu cầu xử lý vụ việc với lý do đây là xích mích cá nhân - Ảnh: Facebook

Hôm 11/8, người vợ đã kéo bạn bè tới tìm cô gái trẻ đánh ghen. Nhận tin báo, cán bộ công an phường đã xuống hiện trường, mời tất cả những bên liên quan về phường làm việc.

Tuy nhiên, cô gái bị đánh ghen không yêu cầu xử lý vụ việc với lý do đây chỉ là xích mích cá nhân.

Công an xác định nguyên nhân vụ cô gái trẻ bị đánh ghen cắt tóc, xé nát quần áo - Ảnh 3

Cô gái trẻ bị đánh ghen được đánh giá khá xinh đẹp và có ngoại hình bốc lửa - Ảnh: Facebook

Cô gái trẻ bị đánh ghen cắt tóc, lột đồ lộ cả nội y vì nghi cặp kè với chồng người khác

Cô gái trẻ bị đánh ghen cắt tóc, lột đồ lộ cả nội y vì nghi cặp kè với chồng người khác

Nàng hot girl được cho rằng đã cặp kè với đàn ông có gia đình nên bị người vợ kéo người đến tận nhà đánh ghen, dùng kéo cắt tóc, xé quần áo dã man.

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