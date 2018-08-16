Danh tính các nạn nhân gồm chị Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi, vợ Khoa), cháu Phan Ngọc Anh (5 tuổi, con riêng của chị Ngân), bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (44 tuổi, mẹ ruột chị Ngân). Nạn nhân bị thương là Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi, em gái chị Ngân).

Trưa 14/8, nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, quê Đồng Tháp) đã thừa nhận hành vi sát hại 3 người trong gia đình vợ tại xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Tại cơ quan điều tra, Khoa khai nhận, trong thời gian chung sống tại gia đình nhà vợ, Khoa và chị Ngân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân vì Khoa nghi ngờ vợ ngoại tình, cha mẹ vợ ép ly hôn nên đã nảy sinh ý định giết hại nhà vợ từ 2 tháng trước. Nghi phạm còn mua sẵn thuốc ngủ để tự tử sau khi gây án.

Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa - Ảnh: Zing

Sau khi chị Ngân đưa cho Khoa đơn ly hôn, khoảng 7 giờ sáng 12/8, Khoa đến tiệm tạp hóa mua sợi dây dù dài 11m, cất trong cốp xe. Khoa về đến nhà thì vợ đã ra ngoài, đến 17 giờ mới về.

Tối đó, ông Trung (47 tuổi, cha ruột Ngân) chăm người thân bị bệnh nên ngủ lại tại bệnh viện. Trong nhà chỉ còn Khoa, vợ, mẹ vợ, cháu bé 5 tuổi con riêng của chị Ngân với chồng trước và cô em vợ 17 tuổi.

Khuya hôm đó, Khoa muốn "thân mật" với vợ nhưng bị từ chối nên gã ra ngoài uống rượu. Sau đó, Khoa lấy dây dù, lần lượt sát hại những người trong gia đình vợ.

Trong lúc Khoa siết cổ mẹ vợ, Ánh nghe tiếng động nên thức giấc. Cô gái bước sang phòng chứng kiến mẹ bị siết cổ nên lao vào đánh anh rể. Khoa bóp cổ khiến em vợ ngất xỉu, rồi siết cổ mẹ vợ đến chết. Sau đó, Khoa trói tay, chân em vợ rồi vác sang phòng ngủ của nạn nhân. Khoa nói: "Em im đi, rồi anh tha. Anh giết chị em rồi tự sát, chứ không để công an bắt" - theo Zing.

Gây án xong, Khoa lấy tiền, điện thoại cùng xe máy của vợ rồi tẩu thoát.

Nạn nhân 17 tuổi cho lời khai - Ảnh: Zing

Tự tử nhiều lần nhưng không chết

Trên đường bỏ trốn, Khoa đã uống 17 viên thuốc ngủ nhằm tự tử, sau đó đến bờ sông vắng người nằm ngủ chờ chết.

Đến 12 giờ cùng ngày, Khoa tỉnh dậy, lấy xe máy đi mua thuốc diệt cỏ và 1 chai nước suối. Khoa tìm đến căn nhà hoang uống thuốc, rồi ngủ tiếp.

Đến tận trưa hôm sau (14/8), Khoa thấy mình vẫn còn sống nên chạy xe đến khu vực ấp 2, xã Thạnh Lộc, dự định tự tử lần thứ 3 thì bị trinh sát bắt giữ.

Đêm 14/8, Khoa đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang để sơ cứu, súc ruột, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.