Theo bác sĩ, hai cháu bé bị hàng chục mũi ong đốt trên người. Cụ thể, một bé bị đốt 30 mũi và bé còn lại bị đốt hơn 40 mũi.

Tối 14/8, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ tiếp nhận hai bệnh nhi nhỏ tuổi (ngụ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) được chuyển cấp cứu từ tuyến dưới lên trong tình trạng bị ong đốt khá nặng.

Bệnh nhi là hai anh em ruột gồm L.T.K (7 tuổi), L.T.V (5 tuổi) bị hàng chục mũi ong đốt trên người. Cụ thể, một bé bị đốt 30 mũi và bé còn lại bị đốt hơn 40 mũi.

Sáng nay (16/8), Bác sĩ Trần Văn Dễ - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa chuyển cấp cứu hai bệnh nhi bị ong đốt lên bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM tiếp tục điều trị.

Theo bác sĩ, hai bé trai tiên lượng khá nặng, suy thận cấp, hiện phải tiếp tục lọc máu.

Gia đình cho biết, sự việc đau lòng xảy ra vào chiều 14/8 vừa qua. Thời điểm này gia đình đã chặt một số cây để tránh mưa gió ngã đổ vào nhà. Tuy nhiên, vì không biết có tổ ong vò vẽ nên khi cây đổ, tổ ong rớt xuống rồi tấn công nhiều người trong gia đình.

Hậu quả, bà cố hơn 90 tuổi và cháu bé 13 tháng tuổi tử vong, còn hai cháu K. và V. nguy kịch.

Hiện hai bé đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM trong tình trạng nhiều vết sưng to trên cơ thể.

Ong vò vẽ đốt khiến bà cụ 90 tuổi cùng cháu bé 13 tháng tuổi tử vong, hai cháu bé 5 tuổi và 7 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch - Ảnh minh họa: Internet

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