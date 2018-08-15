Bị bắt quả tang 'tâm sự' với nhân tình trong phòng ngủ, chồng ra sức đuổi vợ, bồ trẻ ung dung ngồi vuốt tóc rung đùi

Xã hội 15/08/2018 16:05

Khi được yêu cầu rời khỏi phòng ngủ của hai vợ chồng, cô nhân tình tỏ thái độ bình thản, thậm chí ngồi rung đùi, vuốt tóc.

Cách đây ít giờ, cộng đồng mạng chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh vợ và con gái bắt quả tang chồng đưa nhân tình về tận phòng ngủ ở nhà riêng để "tâm sự". Sự việc được cho là xảy ra ở TP Thanh Hóa.

Hình ảnh trong clip cho thấy người chồng khá lớn tuổi còn cô nhân tình nhìn rất trẻ. Khi phát hiện người phụ nữ lạ mặt trong phòng ngủ của hai vợ chồng, người vợ tỏ ra rất tức giận nhưng không lao vào đánh đập mà chỉ chửi bới: "Cô là gì trong cái nhà này, cô làm tan nát biết bao nhiêu gia đình rồi cô biết không?". Cũng theo lời người vợ, trước đó anh chồng và cô gái trẻ này đã 'quan hệ' trên căn phòng thuộc tầng 2 của gia đình.

Tiếp đó, người vợ và con gái yêu cầu cô bồ nhí xuống dưới phòng khách để nói chuyện phải trái. Tuy nhiên, cô gái này vẫn tỏ ra thách thức: "Chị cứ đi xuống đi rồi tôi xuống", sau đó ngồi rung đùi, vuốt tóc rất ung dung, bình thản.

Bị bắt quả tang 'tâm sự' với nhân tình trong phòng ngủ, chồng ra sức đuổi vợ, bồ trẻ ung dung ngồi vuốt tóc rung đùi - Ảnh 1
Cô nhân tình tỏ ra bình thản khi bị vợ 'chính thất' chửi bới - Ảnh cắt từ clip

Điều khiến người xem bức xúc là anh chồng lại đứng ra bênh vực nhân tình, đuổi vợ và con gái ra khỏi căn phòng, đồng thời ngăn cản không cho hai mẹ con đến gần cô nhân tình trẻ.

Quá tức giận, người vợ đáp: "Tôi với anh chưa li dị xong thì cô kia không có quyền ở trong căn phòng này. Cô ta chẳng có quyền gì cả, tôi mới là người có quyền trong căn nhà này...Cô này là cô nào? Ông đã cưới nó chưa, nó có phải là vợ ông không?", lúc này người chồng mới im lặng, không thể nói gì thêm.

Bị bắt quả tang 'tâm sự' với nhân tình trong phòng ngủ, chồng ra sức đuổi vợ, bồ trẻ ung dung ngồi vuốt tóc rung đùi - Ảnh 2

Khi người vợ yêu cầu tất cả xuống phòng khách nói chuyện thì người chồng liên tục đuổi người vợ xuống trước, đồng thời ngăn cản vợ và con gái động vào nhân tình - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Hầu hết các ý kiến đều bênh vực và cảm thông với nỗi đau của người vợ, đồng thời lên án hành vi của người chồng và cô nhân tình trẻ.

"Trông cô bồ nhí có e ngại gì đâu, vẫn ngồi rung đùi vuốt tóc nhìn 'thần thái' thế kia cơ mà. Biết bao nhiêu vụ đánh ghen xảy ra rồi mà chưa sợ nhỉ", Hải Ly bình luận.

"Nghe qua câu chuyện có vẻ như cặp vợ chồng đã lục đục từ trước, chuẩn bị li dị rồi. Thế nhưng, vợ chồng mới khúc mắc với nhau mà đã dắt nhân tình về nhà, khó lòng mà chấp nhận", Mỹ Khanh bày tỏ.

"May cho cô bồ là chị vợ này quá văn minh đấy nhé, không lao vào đánh đập, lột đồ như những vụ đánh ghen khác. Vợ chồng cảm thấy không ở được với nhau nữa thì ly dị chứ hành hạ nhau làm gì cho khổ", Thu Hằng viết.  

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