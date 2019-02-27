Tuổi thơ bất hạnh của bé gái 8 tuổi bị cha sát hại, phi tang xác xuống sông Hàn

Xã hội 27/02/2019 09:53

Ly hôn xong, Hời một mực đòi mang con gái vào Đà Nẵng sống mặc cháu bé van xin được ở quê với bà. Bé gái vốn hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi, chỉ vì cha mẹ ly hôn mà lỡ dở học hành, nay cả mạng sống cũng bị cha cướp đi mất.

Liên quan đến vụ án cha giết con gái 8 tuổi gây rúng động dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng vẫn đang tạm giữ hình sự nghi phạm Bùi Văn Hời (SN 1985, ngụ tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi sát hại con gái là cháu Bùi U.Nh. (SN 2011) rồi phi tang thi thể xuống sông Hàn.

Hời và chị Lê Thị H. (SN 1991) có với nhau 3 người con, bé Nh. là con gái lớn. Năm 2013, chị H. sinh được 2 bé trai là Bùi Văn B. và Bùi Văn A.

Năm 2010, Hời đi xuất khẩu lao động ở Hàn và có quan hệ tình cảm với một phụ nữ tên Lee Choi W. (SN 1979) khiến hai vợ chồng rạn nứt. Sau nhiều mâu thuẫn không thể hàn gắn, cặp đôi ly hôn vào đầu năm 2018. Hời nuôi con gái lớn, còn chị H. chăm sóc cặp sinh đôi.

Tuổi thơ bất hạnh của bé gái 8 tuổi bị cha sát hại, phi tang xác xuống sông Hàn - Ảnh 1
Chân dung Bùi Văn Hời - Ảnh: Internet

Tháng 3/2018, Hời dẫn con gái vào TP. Đà Nẵng mưu sinh bằng nghề cơ khí. Do không có nhà nên Hời gửi con ở một ngôi chùa tại huyện Hòa Vang, thỉnh thoảng mới lên thăm nom.

Trong thời gian này, Hời chung sống như vợ chồng với Lee Choi W. Gần Tết Kỷ Hợi vừa rồi, Hời đón con gái về sống chung. Cả 3 người ở một khách sạn thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.

Tuy nhiên cuộc sống chẳng mấy êm ấm vì cháu Nh. và người tình của cha thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Sau nhiều xích mích, Lee Choi W. đã bỏ về Hàn Quốc.

Chiều 1/2, cháu Nh. quấy khóc và làm đổ sữa ra giường ngủ khiến Hời tức giận. Trong lúc không kiềm chế được mình, Hời đã bóp cổ con gái đến tử vong.

Suốt 2 ngày sau đó, Hời sống cạnh thi thể con gái trong khách sạn. Sáng 3/2, đối tượng đi mua một bao tải lớn, bỏ thi thể cháu bé vào trong. Trưa cùng ngày, Hời cho bao tải chứa thi thể vào ba lô rồi mang đến cầu Thuận Phước phi tang. Tuy nhiên do có đông người nên Hời không vứt được.

Tuổi thơ bất hạnh của bé gái 8 tuổi bị cha sát hại, phi tang xác xuống sông Hàn - Ảnh 2
Người thân bàng hoàng khi biết tin Hời giết con gái - Ảnh: NĐT

Đến nửa đêm 4/2 (Giao thừa Tết Kỷ Hợi), Hời mang ba lô chứa thi thể quay lại cầu Thuận Phước, bỏ thêm 2 cục đá khoảng 10 kg rồi ném xuống sông Hàn. Sau đó Hời quay lại khách sạn ở tới 8/2 mới bỏ đi.

Đến ngày 24/2, Hời hối hận, thừa nhận hành vi sát hại con gái với gia đình. Khoảng 2 giờ sáng 25/2, Hời bị công an bắt giữ khi xuất hiện tại bến xe Trung tâm TP. Đà Nẵng. 

Khi biết tin về vụ án mạng, bà Nguyễn Thị D. (SN 1949, mẹ Hời) gần như suy sụp hoàn toàn. Bà chỉ còn biết thều thào trách móc con trai không biết đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì lại đi bỏ vợ, bỏ con theo người tình Hàn Quốc rồi gây chuyện tày đình như vậy.

Chị T. (SN 1973, chị gái nghi phạm) cho biết, việc Hời theo người tình mới bị tất cả mọi người bên nhà nội phản đối. Hời luôn hậm hực cho rằng cả nhà chỉ biết "theo phe" của vợ mà không ủng hộ mình.

Ly hôn xong, Hời một mực đòi mang con gái vào Đà Nẵng sống mặc cháu bé van xin được ở quê với bà. Bé gái vốn hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi, chỉ vì cha mẹ ly hôn mà lỡ dở học hành, nay cả mạng sống cũng bị cha cướp đi mất. Hiện gia đình chỉ mong cơ quan chức năng sớm tìm được thi thể cháu U.Nh. để đưa về quê an táng, đồng thời xử lý Hời theo quy định pháp luật.

Bóp cổ con gái 8 tuổi tử vong, cha sống cạnh thi thể suốt 2 ngày rồi đem phi tang

Bóp cổ con gái 8 tuổi tử vong, cha sống cạnh thi thể suốt 2 ngày rồi đem phi tang

Sau khi sát hại con, Hời đã sống cạnh thi thể suốt 2 ngày để tính chuyện phi tang. Tiếp đó, đối tượng mang thi thể đi phi tang tận 2 lần mới thực hiện được hành vi.

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